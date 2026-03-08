Розыск ТЦК имеет свой срок годности: когда он теряет юридическую силу

Розыск ТЦК имеет свой срок годности и со временем теряет юридическую силу. Однако после того, как он закончится, военнообязанных не исключают с учета, а иногда нужно самостоятельно обращаться в ТЦК для снятия с розыска.

Статус розыска в ТЦК имеет юридическую силу не всегда, а поскольку нарушение правил воинского учета является административным правонарушением, то имеет свой срок действия. Об этом пишет издание "24 Канал" со ссылкой на статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сколько действует розыск ТЦК

Законодательство предусматривает, что взыскание за административное правонарушение можно осуществить в течение трех месяцев со дня его обнаружения. Однако при этом его срок составляет всего год.

Юрист ОО "Гражданская платформа" Сергей Кошель пояснил, что закон не содержит термина "административный розыск", особенно что касается ТЦК. Розыск можно ввести исключительно к тем гражданам, которые имеют статус подозреваемых, поскольку это часть уголовного процессуального кодекса.

По словам Кошеля, розыск срока давности не имеет. Когда проходит год, как предусматривает КУоАП, ТЦК уже не может привлечь человека к ответственности.

"Розыск не имеет срока давности и не исчезает автоматически. Но, если прошел год со дня совершения нарушения, ТЦК уже не может привлечь к ответственности", — отметил юрист.

В случае же, если этот год прошел, розыск становится незаконным. Поэтому его можно обжаловать в судебном порядке.

Иногда гражданам необходимо обращаться непосредственно в ТЦК, чтобы напомнить о том, что сроки розыска заканчиваются. После завершения всех сроков розыска можно ставить вопрос о его отмене.

По словам адвоката Карины Романишин, приложение "Резерв+" учитывает эту норму. Поэтому отметка о розыске может в приложении исчезнуть, когда проходит год.

