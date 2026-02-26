Кто из мужчин не подлежит мобилизации в Украине с 1 марта: перечень категорий

Мобилизации с 1 марта не будут подлежать несколько категорий мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. По закону от призыва освобождаются военнообязанные, непригодные по состоянию здоровья, опекуны недееспособных лиц, забронированные на критических предприятиях и т. д.

Право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют несколько категорий граждан. Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Законодательством определено, что мобилизации в 2026 году не подлежат:

забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за определенными предприятиями, учреждениями и организациями;

мужчины, непригодные к службе по заключению военно-врачебной комиссии (они получают отсрочку на 6-12 месяцев — до следующей ВВК);

военнообязанные с инвалидностью I, II или III группы;

граждане, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет;

опекуны и попечители детей, которые были лишены родительской опеки;

граждане, родители которых имеют инвалидность I-II группы, или у которых муж или жена имеют инвалидность любой группы;

родители несовершеннолетних или совершеннолетних лиц с инвалидностью I или II группы;

военнообязанные, которые постоянно ухаживают за родственниками, не способными самостоятельно себя обслуживать;

студенты дневной или дуальной формы обучения в учреждениях высшего образования (однако только при условии, если получают образование высшего уровня, чем уже имеют);

граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время защиты Украины от российской агрессии;

освобожденные из плена — они могут присоединиться к Силам обороны добровольно.

Відео дня

При этом в Законе отмечается, что бронирование военнообязанных работников на критически важных предприятиях и организациях не освобождает их от ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Напомним, 25 февраля начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин опроверг слухи о премиях за призыв мужчин.

Также Истомин говорил, что уклонистов задерживает ТЦК, а не полиция, "не от хорошей жизни". Он напомнил, что административным задержанием по закону должны заниматься правоохранители.