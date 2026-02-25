В ТЦК рассказали, существуют ли планы по мобилизации и премии за призыв мужчин

В Украине продолжается мобилизация, конфликты с ТЦК случаются все чаще, как и вопросы о деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки, на которые попытались получить ответы журналисты издания "Телеграф".

"Телеграф" обратился к начальнику группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина с просьбой растолковать на что же имеют право ТЦК, должны ли мобилизованные иметь мотивацию, и есть ли санкции за невыполнение ТЦК и СП планов по мобилизации.

Журналист отметил, что сами военные недовольны тем, кого им присылают ТЦК в воинские части, ведь мотивация их оставляет желать лучшего, но как выяснилось, что этот фактор не является решающим для ТЦК в процессе комплектации ВСУ.

"О мотивации трудно говорить уже, пожалуй, последние года два. Есть четко определенные критерии, согласно которым ТЦК и СП проводят мобилизацию граждан. Первое — возраст от 25 до 60 лет. Второе — пригоден по состоянию здоровья. Третье — нет отсрочки, бронирования. Фактически это все. Законодательными актами, нормами, постановлениями не определено, что этот гражданин должен быть мотивированным", — рассказал Роман Истомин.

Он пояснил, что для мотивированных существует рекрутинг, а мобилизация это военная служба как раз не для мотивированных. Для ТЦК и СП было бы хорошо, если бы для них попадали мотивированные люди, но это не их зона ответственности и сейчас нет требования призывать по мобилизации только мотивированных.

"Главнокомандующий ВСУ озвучил цифру, что 90% пополнения войска дают ТЦК по мобилизации, а остальные 10% — это рекрутинг. Если мы сейчас будем искать только мотивированных, войско останется фактически без этих 90%. Готовы ли те, кто говорит, что войско должно быть мотивированным, что 90% пополнения просто исчезнет?" — пояснил Истомин.

В обществе ходят слухи, что если ТЦК не выполняет план по мобилизации, то сами его работники поедут на передовую, но если план выполнен, то за это предусмотрены премии для военных ТЦК за каждого мобилизованного.

Но по словам Романа Истомина, надо напомнить, что ТЦК и СП — это военное учреждение, в котором есть как гражданские работники, так и военнослужащие: "Начальник ТЦК — это офицер, его заместители — офицеры, начальники районных ТЦК, отделов — это все офицеры в звании "полковник" и ниже". И когда военный начальник ТЦК получает приказ дать войску такое-то количество людей, то он его выполняет.

Но все выполняют, а кто-то из начальников откровенно не выполняет свои обязанности, конечно, на него будет накладываться взыскание. Но Истомин пояснил, что "в окопы" никто не едет: "Начальник ТЦК — полковник, а полковник в окоп, как кто-то бы там хотел в комментариях, не поедет. Это уголовное дело должно быть с лишением воинского звания до солдата. После нескольких взысканий за систематическое невыполнение приказов, если его вдруг снимут с должности, то полковник поедет заместителем командира бригады, командиром батальона. Должностей в войске очень много, и далеко не все они боевые".

Истомин объяснил, что это правила не только для ТЦК, но и для всего войска: если ты не справляешься с должностью, ты будешь выполнять обязанности на другой.

Также он опроверг слухи о премиях за мобилизованных.

"Денежное обеспечение военнослужащего четко определено. Нет премии за доставку военнообязанного, это полная ложь", — сказал Истомин.

Напомним, 24 февраля Владимир Зеленский признал, что в Украине есть проблема с ТЦК и СП, хотя он и считает масштаб проблемы преувеличенным.

Также огласку получил скандал с футболистом Даниилом Колесником, который подрался с представителем ТЦК.