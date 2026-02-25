В ТЦК розповіли, чи існують плани по мобілізації та премії за призов чоловіків

В Україні триває мобілізація, конфлікти із ТЦК трапляються все частіше, як і запитання про діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, на які спробували отримати відповіді журналісти видання "Телеграф".

"Телеграф" звернувся до начальника групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна з проханням розтлумачити на що ж мають право ТЦК, чи мають мобілізовані мати мотивацію, та чи є санкції за невиконання ТЦК та СП планів по мобілізації.

Журналіст зауважив, що самі військові незадоволені тим, кого їм надсилають ТЦК у військові частини, адже мотивація їх залишає бажати кращого, але як з'ясувалось, що цей фактор не є вирішальним для ТЦК в процесі комплектації ЗСУ.

"Про мотивацію важко казати вже, мабуть, останні роки два. Є чітко визначені критерії, згідно яких ТЦК та СП проводять мобілізацію громадян. Перше – вік від 25 до 60 років. Друге – придатний за станом здоров'я. Третє – немає відстрочки, бронювання. Фактично це все. Законодавчими актами, нормами, постановами не визначено, що цей громадянин повинен бути мотивованим", - розповів Роман Істомін.

Він пояснив, що для мотивованих існує рекрутинг, а мобілізація це військова служба якраз не для мотивованих. Для ТЦК та СП було б добре, якби для них потрапляли мотивовані люди, але це не їх зона відповідальності і зараз немає вимоги призивати за мобілізацією лише мотивованих.

"Головнокомандувач ЗСУ озвучив цифру, що 90% поповнення війська дають ТЦК за мобілізацією, а решта 10% – це рекрутинг. Якщо ми зараз будемо шукати лише мотивованих, військо залишиться фактично без цих 90%. Чи готові ті, хто каже, що військо повинно бути мотивованим, що 90% поповнення просто зникне?" – пояснив Істомін.

У суспільстві ходять чутки, що якщо ТЦК не виконує план з мобілізації, то самі його працівники поїдуть на передову, але якщо план виконаний, то за це передбачені премії для військових ТЦК за кожного мобілізованого.

Але за словами Романа Істоміна, треба нагадати, що ТЦК та СП – це військова установа, в якій є як цивільні працівники, так і військовослужбовці: "Начальник ТЦК – це офіцер, його заступники – офіцери, начальники районних ТЦК, відділів – це все офіцери в званні "полковник" і нижче". І коли військовий начальник ТЦК отримує наказ дати війську таку-то кількість людей, то він його виконує.

Але всі виконують, а хтось із начальників відверто не виконує свої обов'язки, звичайно, на нього буде накладатися стягнення. Але Істомін пояснив, що "в окопи" ніхто не їде: "Начальник ТЦК – полковник, а полковник в окоп, як хтось би там хотів в коментарях, не поїде. Це кримінальна справа повинна бути з позбавленням військового звання до солдата. Після кількох стягнень за систематичне невиконання наказів, якщо його раптом знімуть з посади, то полковник поїде заступником командира бригади, командиром батальйону. Посад у війську дуже багато, і далеко не всі вони бойові".

Істомін пояснив, що це правила не тільки для ТЦК, а й для всього війська: якщо ти не справляєшся з посадою, ти будеш виконувати обов'язки на іншій.

Також він спростував чутки про премії за мобілізованих.

"Грошове забезпечення військовослужбовця чітко визначене. Немає премії за доставлення військовозобов'язаного, це цілковита брехня", - сказав Істомін.

Нагадаємо, 24 лютого Володимир Зеленський визнав, що в Україні є проблема з ТЦК і СП, хоча він і вважає масштаб проблеми перебільшеним.

Також розголосу набув скандал із футболістом Данилом Колесніком, який побився із представником ТЦК.