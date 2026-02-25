"Не от хорошей жизни": Истомин рассказал, почему уклонистов задерживает ТЦК, а не полиция

На многочисленных видео, которые распространятся в соцсетях, зафиксировано, как сотрудники территориальных центров комплектации и социальной поддержки насильно заталкивают в служебные авто мужчин и увозят их.

При этом административное задержание нарушителей воинского учета, граждан, не предоставляющих свои документы для проверки, должно производиться исключительно полицейскими, поскольку это процедура, предусмотренная законом, рассказал в интервью "Телеграфу" начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

"Выписывать повестки и вручать их имеют только ТЦК и СП. Но если говорить откровенно, то за повестками сейчас очень немногие приходят. Это малоэффективно и не приносит результата. Люди банально игнорируют эту свою обязанность прибыть за повесткой. В то же время право проверять документы могут и полицейские, и ТЦК и СП", — объяснил он.

По его словам, если документы в порядке, человек идет дальше по своим делам. В противном же случает предусмотрено административное задержание, чем, собственно говоря, и должны заниматься исключительно полицейские.

"Почему происходит то, что мы видим?.. Не хочется критиковать другие силовые структуры… Ну, не от хорошей жизни ТЦК и СП этим занимаются. Это должна делать полиция. Причем она обязана проводить административное задержание без участия ТЦК и СП. Почему мы видим такие видео? Ну, очевидно, потому что приходится", — констатирует Истомин.

Отвечая на вопрос, почему же полиция фактически самоустраняется от этой работы, Истомин ответил, что она не проводит мер по мобилизации. Более того, недавно глава Нацполии Иван Выговский говорил, что проведение мер мобилизации вредит имиджу правоохранителей.

"Полиция производит свою часть работы — административное задержание. Проблема как раз в том, что все меры по мобилизации фактически возложены на ТЦК. Именно от ТЦК требуют людей для пополнения войск. Именно поэтому ТЦК и участвуют в этих мероприятиях", – подчеркнул военный.

Он также объяснил, когда группы оповещения могут работать без полицейских. В порядке исключения это может быть, когда полицейский не вышел на дежурство. Однако оповещение планируется с полицией.

"Без полиции ТЦК фактически не могут выполнять свои задачи. Задача же ТЦК не состоит в том, чтобы проверить военно-учетный документ и несмотря на результаты проститься. Задача состоит в том, чтобы если есть какие-то проблемы, то устранить их — провести административное задержание и доставить в ТЦК. Если ТЦК встретят такого человека на улице без полиции, у них нет полномочий его задерживать. То есть эффективности ноль", — говорит Истомин.

Накануне президент Владимир Зеленский признал, что в Украине есть проблема с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Вместе с тем он считает, что Россия умышленно раздувает проблему мобилизации.

В свою очередь народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что насилие во время мобилизации нельзя списывать на российскую пропаганду. По его словам, недопустимым является как насилие в отношении власти, так и нарушение прав людей при мобилизации.

Напомним, член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что в Украине могут внести изменения в подход к мобилизации, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций с работниками ТЦК. При этом ограничения для тех, кто уклоняется от мобилизации, могут стать более жесткими.