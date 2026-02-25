"Не від хорошого життя": Істомін розповів, чому ухилянтів затримує ТЦК, а не поліція

На численних відео, які поширюються в соцмережах, зафіксовано, як співробітники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки силоміць заштовхують у службові авто чоловіків і везуть їх.

Водночас адміністративне затримання порушників військового обліку, громадян, які не надають свої документи для перевірки, має відбуватися виключно поліцейськими, оскільки це процедура, передбачена законом, розповів в інтерв'ю "Телеграфу" начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін.

"Виписувати повістки і вручати їх мають тільки ТЦК і СП. Але якщо говорити відверто, то за повістками зараз дуже мало хто приходить. Це малоефективно і не приносить результату. Люди банально ігнорують цей свій обов'язок прибути за повісткою. Водночас право перевіряти документи можуть і поліцейські, і ТЦК, і СП", — пояснив він.

За його словами, якщо документи в порядку, людина йде далі у своїх справах. В іншому ж випадку передбачено адміністративне затримання, чим, власне кажучи, і повинні займатися виключно поліцейські.

"Чому відбувається те, що ми бачимо?... Не хочеться критикувати інші силові структури... Ну, не від хорошого життя ТЦК і СП цим займаються. Це має робити поліція. Причому вона зобов'язана проводити адміністративне затримання без участі ТЦК і СП. Чому ми бачимо такі відео? Ну, очевидно, тому що доводиться", — констатує Істомін.

Відповідаючи на запитання, чому ж поліція фактично самоусувається від цієї роботи, Істомін відповів, що вона не проводить заходів із мобілізації. Ба більше, нещодавно голова Нацполіції Іван Виговський говорив, що проведення заходів мобілізації шкодить іміджу правоохоронців.

"Поліція виконує свою частину роботи — адміністративне затримання. Проблема якраз у тому, що всі заходи з мобілізації фактично покладено на ТЦК. Саме від ТЦК вимагають людей для поповнення військ. Саме тому ТЦК і беруть участь у цих заходах", — підкреслив військовий.

Він також пояснив, коли групи оповіщення можуть працювати без поліцейських. Як виняток це може бути, коли поліцейський не вийшов на чергування. Однак оповіщення планується з поліцією.

"Без поліції ТЦК фактично не можуть виконувати свої завдання. Завдання ж ТЦК не полягає в тому, щоб перевірити військово-обліковий документ і попри результати попрощатися. Завдання полягає в тому, щоб якщо є якісь проблеми, то усунути їх — провести адміністративне затримання і доставити в ТЦК. Якщо ТЦК зустрінуть таку людину на вулиці без поліції, у них немає повноважень її затримувати. Тобто ефективності нуль", — каже Істомін.

Напередодні президент Володимир Зеленський визнав, що в Україні є проблема з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Водночас він вважає, що Росія навмисне роздмухує проблему мобілізації.

Зі свого боку народний депутат фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що насильство під час мобілізації не можна списувати на російську пропаганду. За його словами, неприпустимим є як насильство щодо влади, так і порушення прав людей під час мобілізації.

Нагадаємо, член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський повідомив, що в Україні можуть внести зміни до підходу до мобілізації, щоб зменшити кількість конфліктних ситуацій із працівниками ТЦК. При цьому обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації, можуть стати більш жорсткими.