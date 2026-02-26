Хто з чоловіків не підлягає мобілізації в Україні з 1 березня: перелік категорій

Мобілізації з 1 березня не підлягатимуть кілька категорій чоловіків віком від 25 до 60 років. За законом від призову звільняються військовозобов'язані, непридатні за станом здоров'я, опікуни недієздатних осіб, заброньовані на критичних підприємствах тощо.

Право на відстрочку від мобілізації в Україні мають кілька категорій громадян. Про це йдеться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Законодавством визначено, що мобілізації у 2026 році не підлягають:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за певними підприємствами, установами і організаціями;

чоловіки, непридатні до служби за висновками військово-лікарської комісії (вони отримують відстрочку на 6-12 місяців — до наступної ВЛК);

військовозобов'язані з інвалідністю I, II або III групи;

громадяни, на утриманні яких перебувають троє й більше дітей до 18 років;

опікуни та піклувальники дітей, які були позбавлені батьківського піклування;

громадяни, батьки яких мають інвалідність I–II групи, або в яких чоловік чи дружина мають інвалідність будь-якої групи;

батьки неповнолітніх або повнолітніх осіб з інвалідністю I чи II групи;

військовозобов'язані, які постійно доглядають за родичами, не спроможними самостійно себе обслуговувати;

студенти денної або дуальної форми навчання у закладах вищої освіти (проте лише за умови, якщо здобувають освіту вищого рівня, ніж уже мають);

громадяни, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти під час захисту України від російської агресії;

звільнені з полону — вони можуть долучитися до Сил оборони добровільно.

При цьому в Законі зазначається, що бронювання військовозобов'язаних працівників на критично важливих підприємствах і організаціях не звільняє їх від відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

