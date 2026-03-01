Больше рекрутов из заграницы: как Минобороны планирует решить вопрос мобилизации и СЗЧ, — Бескрестнов

Действующая система работы с иностранцами, желающими вступить в ряды ВСУ, работает не так хорошо, признает Сергей "Флеш" Бескрестнов. Кроме того, Украине нужны эффективные пункты вербовки в разных странах.

Вооруженным силам Украины нужно поощрять больше иностранцев, если человеческие ресурсы страны ограничены. Так считает советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он отметил, что государство платит солдатам, которые задействованы в боевых действиях на нуле, огромную сумму по меркам многих стран.

Кроме того, Украине нужны как пункты вербовки по миру, так и система работы с иностранцами на местах.

"Сейчас это все есть, но работает плохо в плане масштабов, скорости работы и отбора", — отметил "Флеш".

Сообщение Сергея Бескрестнова

Привлечение иностранцев в ВСУ

В ближайшее время в Украине в рамках комплексного плана введут новые инициативы по мобилизации и самовольному оставлению воинской части (СОЧ), рассказывал министр обороны Украины Михаил Федоров во время совместного брифинга с главой МО Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус.

"Наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ и мобилизацией — он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев", — отмечал чиновник.

Сейчас оборонное ведомство, по его словам, собирает обратную связь от военных и готовит инициативы, которые должны обеспечить справедливость, сохранить обороноспособность и усилить армию.

Напомним, 10 февраля издание Le Monde объяснило, почему иностранцы не хотят идти в штурмовые полки ВСУ после решения о "расформировании" их легионов.

11 февраля председатель Совета резервистов ВСУ Иван Тимочко рассказывал, что намеренного расформирования Интернациональных легионов не осуществляли.

Фокус писал, что интернациональные легионы были интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск, где они получили возможности карьерного роста и усиления собственных возможностей.