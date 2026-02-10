Роспуск "Интернационального легиона": почему иностранцы не хотят идти в штурмовые полки ВСУ, — Le Monde

В конце 2025 года украинское командование приняло решение распустить "Интернациональный легион", и это деморализовало иностранцев-добровольцев, говорится в статье французского медиа Le Monde. Бойцов перевели в холодные казармы, не обучают, при этом бойцы волнуются, что новые командиры не будут двуязычными. Почему иностранные добровольцы не соглашаются с расформированием батальонов и с переводом в штурмовые полки?

Генштаб ВСУ официально сообщил о роспуске "Интернационального легиона" 31 декабря 2025 года, и после этого группа иностранцев оказалась в казармах в Кривом Роге, а другая часть — на фронте в качестве штурмовиков, написало Le Monde. Два батальона иностранцев, которые в течение пяти лет войны РФ потеряли половину состава, полностью расформировали, и они уже воюют в составе штурмовых полков. 2-й батальон сохранил состав, но добровольцы планируют покинуть украинскую армию из-за неопределенности и ухудшения условий.

Медиа пообщалось с добровольцами из бывшего "Иностранного легиона", которые сегодня живут в казармах и не хотят продолжить службу в ВСУ. Боец с позывным "Викинг" рассказал, что его подразделение оказалось в Кривом Роге и живет в холодном помещении без воды и интернета.

"Нет тренировок, нет упражнений. Все деморализованы, много товарищей ушло", — заявил собеседник журналистов.

В статье перечислили проблемы, которых опасаются иностранцы из-за перевода в другие подразделения ВСУ, — о них рассказал командир 2-го батальона "Интернационального легиона" Андрей Спивак. Среди них — отсутствие двуязычных командиров в новых подразделениях, пренебрежение специфической подготовкой и навыками. При этом в легионе наработали особую тактику обороны (когда действуют две роты БпЛА и одна рота пехоты), но это не принимают во внимание, сказал Спивак. Ко всему, выяснилось, что есть еще одна проблема: после трех лет службы легионеры могли получить гражданство Украины, а после перевода из легиона этот шанс теряется.

Le Monde написало, что в начале вторжения РФ Украина надеялась набрать до 20 тыс. иностранных легионеров. Точное количество бойцов не известно, но по состоянию на конец 2025 года речь шла о 400-600 человек. Добровольцев участвовали в боях в Харьковской области, под Бахмутом, в Волчанске и Часовом Яру. Впрочем, отмечается, что была значительная часть дезертиров, с одной стороны, и боевые потери, с другой. После роспуска "Интернационального легиона" 1 и 3 батальоны пошли служить в 475-й штурмовой полк 92-й бригады ВСУ: это около сотни бойцов. 2 батальон сохранил в боях 70% и поэтому сопротивляется расформированию и разбрасыванию легионеров между различными подразделениями.

"Это посылает ужасное сообщение всем нам; это демонстрирует полное непонимание стратегической ценности "Интернационального легиона", — написало Le Monde.

Роспуск Интернационального легиона — детали

Отметим, Фокус писал о роспуске "Интернационального легиона", о котором стало известно в конце осени 2025 года. Медиа сообщили о переводе легионеров в штурмовые подразделения и о том, что сохранился "Международный легион" в составе ГУР Минобороны. При этом командование пояснило, что реформа пойдет на пользу добровольцам-иностранцам, поскольку они отныне смогут самостоятельно переходить в подразделения, которые им больше всего подходят.

Напоминаем, в августе 2025 года представитель ВСУ Константин Милевский рассказал, сколько иностранцев служит в "Интернациональном легионе".