Исчезнут "Интернациональные легионы" ВСУ: почему бойцы не хотят идти в Штурмовые войска (видео)

Если командование расформирует все Интернациональные легионы Вооруженных сил Украины, то могут быть потеряны наработки новой тактики боев, над которой работали во 2-м легионе, рассказало медиа. Военные считают, что это подразделение намеренно присоединяют к Штурмовым войскам ВСУ, которыми командует полковник Валентин Манько. Какие мотивы командования легионеров и как отреагировал Манько?

Иностранные легионы должны быть ликвидированы, а воинские части — расформированы, до 31 декабря 2025 года, говорится в секретной директиве Генштаба ВСУ, сообщило медиа "Украинская правда". С реформированием не согласны командиры 2 Интернационального легиона, которые объяснили, что из-за ликвидации подразделений могут исчезнуть полезные наработки в тактике боя. В то же время появилось видео командующего Штурмовых войск, полковника Валентина Манько, заявивший, что его вид войск не причастен к Сухопутным, в которых решили провести реформу. Также отмечается, что иностранцы служат в различных подразделениях и не является диковинкой. Фокус собрал информацию о позиции легионеров, а также командования, относительно иностранцев в составе ВСУ.

Відео дня

Заместитель командира по артиллерии 2-го Интернационального легиона, подполковник Андрей Спивак пообщался с медиа "Украинская правда", а командир, майор Александр Якимович, — с медиа "Обозреватель". Командиры рассказали, что на базе подразделения проводили апробацию новой тактики, уже готовились отчитываться о результатах, поэтому информация о расформировании стала для них "шоком". Над тактикой начали работать с января 2025 года, а инициировал работу — тогдашний командующий сухопутных войск генерал Драпатый. Суть идеи заключалась в том, чтобы "органично совместить дрона и действия пехоты": цель — чтобы после разрушения позиций пехоты врага, украинцы могли пойти в наступление. Тактику испытывали на Покровском и другом "горячем" направлении. При этом планировали, что мощные и разнообразные дроны будут действовать на уровне низших подразделений, а не как сейчас — уровня батальона или бригады.

"Мы никогда не будем атаковать позицию с одной стороны. Мы обеспечим командиру батальона возможность подойти к этой позиции с нескольких сторон. Мы отвлекаем на себя его внимание, пока командир может применять свой основной "кулак", — пояснил Спивак журналистам.

Во время разговора с медиа командиры сообщили, что легионеров, скорее всего, отправят в Штурмовые войска, которые должны создать в соответствии с распоряжением главнокомандующего. Офицеры также объяснили, почему же есть проблема с переводом. Среди прочего, вспомнили о высоком уровне образования бойцов, знании иностранных языков и высокой мотивированности. Также уточнили, что легионеры — это "антиподы штурмовых войск", поскольку новая тактика работает на уровне бригады и батальона.

"По моему мнению, очень опасно оставлять Сухопутные войска без легионов, потому что это уменьшит, а в перспективе может вообще уничтожить саму идею прибытия иностранцев для службы в Сухопутных войсках", — подытожил Спивак.

Иностранцы в ВСУ — что говорит командование об интернациональных легионах

На портале "УП" сообщили, что обратились за комментарием к начальнику Штурмовых войск, полковнику Валентину Манько. Манько подтвердил, что легионы проходят проверку и потом будут приниматься решения. О том, почему решили реформировать иностранные легионы, командир не ответил.

Между тем 15 ноября на странице Facebook Сухопутных войск действительно анонсировали внезапное реформирование интернациональных легионов. Объясняется, что в 2022 году был смысл в создании отдельных подразделений, чтобы иностранцы быстрее влились в ВСУ. Однако теперь, по мнению командования, такой необходимости нет. Иностранные добровольцы получат возможность самостоятельно выбирать подразделение, говорится в заметке.

Отметим, иностранцы ВСУ находились в составе четырех иностранных легионов, три из которых были боевыми (1-3), а 4-й — учебным центром для иностранцев. О бойцах из-за рубежа не раз писали медиа. Например, в августе 2025 года представитель командования сообщил, что в составе ВСУ служат 8 тыс. иностранцев. Среди них есть граждане Колумбии, а во время создания, в феврале 2022 года, там находились граждане США, Британии, Польши, стран Балтии.

Напоминаем, летом 2025 года издание Intelligence Online рассказало о мотивах добровольцев из Мексики, которые решили вступить в ряды ВСУ.