Добровольцы из Мексики учатся в ВСУ убивать дронами и передают эти знания наркокартелям, — СМИ

Некоторые добровольцы из Мексики, которые воюют на стороне Украины, присоединились к рядам ВСУ, чтобы научиться управлять дронами, а после этого передать эти знания преступным организациям у себя на родине.

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С соответствующим предупреждением мексиканские спецслужбы обратились в Службу безопасности Украины, пишет французское издание Intelligence Online.

Отмечается, что Центр национальной разведки (CNI) Мексики передал СБУ конфиденциальную записку относительно мексиканских добровольцев в начале этого лета.

В тексте записки говорится о том, что некоторые из добровольцев вступили в Международный легион ГУР, чтобы получить передовые навыки в использовании FPV-дронов.

После получения записки СБУ начала расследование вместе с ГУР, которое задело не только мексиканцев, но и колумбийцев, которые служат в Международном легионе, в частности, в секретном подразделении Tactical Group Ethos.

По данным журналистов, украинские следователи якобы подозревают, что некоторые добровольцы из Мексики и Колумбии намеренно стремились попасть в учебные центры по подготовке операторов FPV-дронов, обойти начальные проверки и передать полученные навыки транснациональным преступным организациям.

"Мы принимали добровольцев с добрыми намерениями. Но следует признать: Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит", — сказал один из руководителей СБУ, слова которого приводит Intelligence Online.

Авторы материала отметили, что несколько мексиканцев и колумбийцев были очень заинтересованы в обучении работы с дронами и игнорировали все другие формы подготовки. Один из таких добровольцев, которого СБУ назвала Aguila-7, присоединился к легиону в марте 2024 года под фальшивой личностью сальвадорца.

Aguila-7 прошел полный цикл подготовки на курсах дронов во Львове, где инструкторы обратили внимание на его высокий начальный уровень подготовки. Он свободно владел аналоговыми передатчиками, обнаруживал тепловые "слепые зоны" и предусматривал радиоэлектронные контрмеры.

Однако, как пишет Intelligence Online, выяснилось, что этот боец, вероятно, был членом GAFE — мексиканского спецподразделения, бывшие члены которого основали наркокартель "Лос-Сетас".

Кроме того, источники издания сообщили, что по меньшей мере трое бывших боевиков FARC (повстанческая организация Колумбии) также прошли через Международный легион с помощью панамских и венесуэльских документов.

Перевезти таких людей через границу якобы помогают компании, связанные с наркокартелями — они финансируют и организуют легализацию, а также прокладывают маршруты через Словакию или Молдову.

Дело в отношении подозреваемых добровольцев ведет техническое подразделение СБУ, подчиненное главному управлению контрразведки.

Напомним, 29 июля Владимир Зеленский показал завод по изготовлению компонентов для украинского оружия.

В этот же день бойцы ГУР показали, как впервые в истории применили FPV-дроны в открытом море.