Добровольці з Мексики навчаються в ЗСУ вбивати дронами та передають ці знання наркокартелям, — ЗМІ

Деякі добровольці з Мексики, які воюють на боці України, долучились до лав ЗСУ, щоб навчитись керувати дронами, а після цього передати ці знання злочинним організаціям у себе на батьківщині.

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З відповідним попередженням мексиканські спецслужби звернулися до Служби безпеки України, пише французьке видання Intelligence Online.

Зазначається, що Центр національної розвідки (CNI) Мексики передав СБУ конфіденційну записку щодо мексиканських добровольців на початку цього літа.

У тексті записки йдеться про те, що деякі з добровольців вступили до Міжнародного легіону ГУР, щоб здобути передові навички у використанні FPV-дронів.

Після отримання записки СБУ почала розслідування разом з ГУР, яке зачепило не лише мексиканців, а й колумбійців, які служать у Міжнародному легіоні, зокрема, у секретному підрозділі Tactical Group Ethos.

За даними журналістів, українські слідчі нібито підозрюють, що деякі добровольці з Мексики та Колумбії навмисно прагнули потрапити до навчальних центрів із підготовки операторів FPV-дронів, обійти початкові перевірки та передати здобуті навички транснаціональним злочинним організаціям.

"Ми приймали добровольців із добрими намірами. Але слід визнати: Україна стала глобальною платформою для поширення тактики FPV. Дехто приїздить сюди, щоб навчитися вбивати за допомогою дрона вартістю 400 доларів, а потім продає ці знання тому, хто більше заплатить", — сказав один із керівників СБУ, слова якого наводить Intelligence Online.

Автори матеріалу зазначили, що декілька мексиканців і колумбійців були дуже зацікавлені у навчанні роботи з дронами та ігнорували всі інші форми підготовки. Один з таких добровольців, якого СБУ назвала Aguila-7, приєднався до легіону в березні 2024 року під фальшивою особою сальвадорця.

Aguila-7 пройшов повний цикл підготовки на курсах дронів у Львові, де інструктори звернули увагу на його високий початковий рівень підготовки. Він вільно володів аналоговими передавачами, виявляв теплові "сліпі зони" і передбачав радіоелектронні контрзаходи.

Проте, як пише Intelligence Online, з’ясувалося, що цей боєць, імовірно, був членом GAFE — мексиканського спецпідрозділу, колишні члени якого заснували наркокартель "Лос-Сетас".

Крім того, джерела видання повідомили, що щонайменше троє колишніх бойовиків FARC (повстанська організація Колумбії) також пройшли через Міжнародний легіон за допомогою панамських та венесуельських документів.

Перевезти таких людей через кордон нібито допомагають компанії, пов’язані з наркокартелями — вони фінансують і організовують легалізацію, а також прокладають маршрути через Словаччину чи Молдову.

Справу щодо підозрюваних добровольців веде технічний підрозділ СБУ, підпорядкований головному управлінню контррозвідки.

Нагадаємо, 29 липня Володимир Зеленський показав завод з виготовлення компонентів для української зброї.

У цей же день бійці ГУР показали, як вперше в історії застосували FPV-дрони у відкритому морі.