Електроніка для ракет: Зеленський показав завод "розумних" компонентів під Києвом (відео)

Президент України Володимир Зеленський показав завод з виготовлення компонентів для української зброї. Завод розташованих у Київській області й залучений у виробництво ракет та дронів.

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Підприємство на Київщині, яке займається електронікою для української зброї, на 80% працює на оборону країни, ідеться у дописі Зеленського у соцмережах. На відео, знятому у цеху, показали співробітників та деталі виробничого процесу. Разом з президентом на заводі побували інші посадовці. Серед них — новий міністр оборони Денис Шмигаль та радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин.

Зеленський повідомив, що відвідав завод, на якому "українську зброю роблять розумною". Глава держави уточнив, що підприємство займається виготовленням електроніки для української зброї. У кадр потрапив фрагмент конвеєра, верстат з червоним та фіолетовим світлом, працівник з рукавичках, потужні витяжки. Вказується, що продукція знадобиться для створення дронів, ракет, засобів захищеного зв'язку.

"Дуже швидко тут освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80 % виробництва працюють на нашу оборону", — повідомив Зеленський.

Українська зброя — деталі

Зазначимо, у травні глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що ЗСУ на 50% воюють українською зброєю. З його слів, за деякими позиціями виробництвом масштабували у 35 разів. З'ясувалось, що ВПК України освоїв виготовлення артилерійських снарядів зразка НАТО та сучасних артилерійських систем. А на початку 2025 року тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що протягом року український ВПК виготовить 30 тис. далекобійних дронів та 3 тис. крилатих донів та ракет.

Тим часом у квітні BBC Україна розповіла про новий зразок української зброї, яку незабаром матимуть бійці Сил оборони. Ідеться про розробку нового типу — ракету "Барс". Медіа розповіло, з посиланням на власні джерела, що розробкою займалась не держава, а приватні компанії. Виріб — це літальний апарат типу "ракет-дрон", який має бойову частину до 100 кг. Дальність нової зброї — до 800 км, і боєголовку можна запускати і з літака, і з дрона, написало BBC Україна.

Влітку про ще одну розробку повідомили у конструкторському бюро "Медоїд". Інженери використали ідею універсального модуля планерування і корекції (УМПК), яку застосовують ЗС РФ. В результаті Україна незабаром отримає спеціальну збрую, яку вдягатимуть на 500-кілограмові авіабомби для знищення російських позицій.

Нагадуємо, 28 липня медіа The Financial Times розповіло про те, як РФ налагодила масове постачання зброї та комплектуючих з-за кордону.