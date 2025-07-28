Порожні полігони та склади: як ЗС РФ закривають провал з технікою та боєприпасами

Запаси радянської зброї Російської Федерації вичерпались протягом трьох років війни, але Кремль відшукав постачальників артилерійських снарядів та складових частин для військової техніки. Все необхідне надходить на спорожнілі склади завдяки широкій логістичній мережі на сході російської держави. Логістику для зброї РФ забезпечує мережа залізниць, автотрас та морських шляхів.

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На четвертому році війни потік зброї РФ зі складів на передову зменшився до переддовоєнного рівня, розповіло медіа The Financial Times. Аналогічна ситуація склалась на полігонах радянської військової техніки. Запаси майже вичерпались і росіяни втратили можливість модернізувати старі танки та посилати їх на фронт, ідеться у статті. У зв'язку з цими проблемами російське командування змінило тактику ведення боїв і стало менше покладатись на бронетехніку. З іншого боку, Кремль на повну використав східні території, через які безперешкодно та безперервно везуть снаряди, вибухові речовини, електроніку, запчастини для ракет та військової техніки. Аналітики підсумували, що РФ змогла відновити ресурси для ведення війни завдяки масштабним перевезенням майже усіма видами транспорту: вантажі мандрують від східного кордону на захід, в Україну.

На FT проаналізували аналітичний звіт Київського інституту економіки. Зауважується, що потік зброї РФ зі складів у 2022 році становив рекордні 242 тис. тонн, а у 2025 році упав удвічі — до 119 тис. тонн. Аналітики з'ясували, як РФ відновила виготовлення зброї завдяки постачанню військових товарів в умовах санкцій. Наприклад, у звіті навели дані про масштабне зростання товаропотоку через порт Находка з Північної Кореї. Кількість вибухівки, яка прибула через цей порт, зросла від нуля до 250 тис. тонн у 2024 році. Аналогічна активність — на портах Каспійського моря, через які надійшло 13 тис. тонн вибухівки, ймовірно, з Ірану. Також звернули увага те, що зріс у двічі вантажопотік через сухопутні пункти пропуску на східному кордоні з Казахстаном, Монголією — це постачання з Китаю. При цьому воєнні вантажі доставляють за призначенням завдяки розвинутій мережі залізничних шляхів, пояснили аналітики.

Зброя РФ - залізничні станції на сході Фото: Київська школа економіки

"[РФ] покладається на боєприпаси КНДР, щоб підтримувати стабільний рівень вогню на передовій в Україні, а також накопичувати високоякісні російські боєприпаси для будь-якого конфлікту з НАТО. Китай постачає РФ обладнання та компоненти, необхідні для ВПК", — підсумовується у статті.

Зброя РФ — деталі

У звіті "Розбирання російської військової машини: логістика, вузькі місця та залежності", згаданому FT, на 62 сторінках наведено дані про джерела надходження зброї РФ. Автори, серед іншого, дослідили вантажопотік зі східних кордонів РФ на арсенали та військові склади у західних регіонах країни-агресора, ближче до лінії бойових дій в Україні. У тексті є інфографіка, яка показує зростання обсягів товарів воєнного, або прихованого, призначення: завдяки мережі залізниць та доріг вони вільно надходять до ЗС РФ.

Зброя РФ - який потік вибухових матеріалів через російський кордон Фото: Скриншот Зброя РЗброя РФ - куди надходить вибухівка з-за кордону Фото: Скриншот

Зазначимо, 14 липня Фокус писав про партію снарядів для ЗС РФ, яка надійшла з КНДР. Згідно з даними розвідки США, ідеться, орієнтовно, про 12 млн тонн снарядів.

Нагадуємо, у січні 2025 року білоруські розслідувачі з порталу BelPel розповіли про виготовлення зброї РФ на заводах в Білорусі.