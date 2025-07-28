Пустые полигоны и склады: как ВС РФ закрывают провал с техникой и боеприпасами

Запасы советского оружия Российской Федерации исчерпались в течение трех лет войны, но Кремль отыскал поставщиков артиллерийских снарядов и составных частей для военной техники. Все необходимое поступает на опустевшие склады благодаря широкой логистической сети на востоке российского государства. Логистику для оружия РФ обеспечивает сеть железных дорог, автотрасс и морских путей.

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На четвертом году войны поток оружия РФ со складов на передовую уменьшился до предвоенного уровня, рассказало медиа The Financial Times. Аналогичная ситуация сложилась на полигонах советской военной техники. Запасы почти исчерпались и россияне потеряли возможность модернизировать старые танки и посылать их на фронт, говорится в статье. В связи с этими проблемами российское командование изменило тактику ведения боев и стало меньше полагаться на бронетехнику. С другой стороны, Кремль на полную использовал восточные территории, через которые беспрепятственно и непрерывно везут снаряды, взрывчатые вещества, электронику, запчасти для ракет и военной техники. Аналитики подытожили, что РФ смогла восстановить ресурсы для ведения войны благодаря масштабным перевозкам почти всеми видами транспорта: грузы путешествуют от восточной границы на запад, в Украину.

На FT проанализировали аналитический отчет Киевского института экономики. Отмечается, что поток оружия РФ со складов в 2022 году составил рекордные 242 тыс. тонн, а в 2025 году упал вдвое — до 119 тыс. тонн. Аналитики выяснили, как РФ возобновила изготовление оружия благодаря поставкам военных товаров в условиях санкций. Например, в отчете привели данные о масштабном росте товаропотока через порт Находка из Северной Кореи. Количество взрывчатки, прибывшей через этот порт, выросло от нуля до 250 тыс. тонн в 2024 году. Аналогичная активность — на портах Каспийского моря, через которые поступило 13 тыс. тонн взрывчатки, вероятно, из Ирана. Также обратили внимание то, что вырос в два раза грузопоток через сухопутные пункты пропуска на восточной границе с Казахстаном, Монголией — это поставки из Китая. При этом военные грузы доставляют по назначению благодаря развитой сети железнодорожных путей, пояснили аналитики.

Оружие РФ — железнодорожные станции на востоке Фото: Киевская школа экономики

"[РФ] полагается на боеприпасы КНДР, чтобы поддерживать стабильный уровень огня на передовой в Украине, а также накапливать высококачественные российские боеприпасы для любого конфликта с НАТО. Китай поставляет РФ оборудование и компоненты, необходимые для ВПК", — подытоживается в статье.

Оружие РФ — детали

В отчете "Разборка российской военной машины: логистика, узкие места и зависимости", упомянутом FT, на 62 страницах приведены данные об источниках поступления оружия РФ. Авторы, среди прочего, исследовали грузопоток с восточных границ РФ на арсеналы и военные склады в западных регионах страны-агрессора, ближе к линии боевых действий в Украине. В тексте есть инфографика, которая показывает рост объемов товаров военного, или скрытого, назначения: благодаря сети железных дорог и дорог они свободно поступают в ВС РФ.

Оружие РФ — какой поток взрывчатых материалов через российскую границу Фото: Скриншот Оружие РОружие РФ — куда поступает взрывчатка из-за рубежа Фото: Скриншот

Отметим, 14 июля Фокус писал о партии снарядов для ВС РФ, которая поступила из КНДР. Согласно данным разведки США, речь идет, ориентировочно, о 12 млн тонн снарядов.

Напоминаем, в январе 2025 года белорусские расследователи с портала BelPel рассказали об изготовлении оружия РФ на заводах в Беларуси.