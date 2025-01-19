Государственные предприятия Беларуси тайно производят снаряды для ВС РФ, — расследование (видео)

Расследователи указывают, что к этой схеме приобщены такие компании как БелАЗ, Белметаллургзавод и завод "БАТЭ". Идейным вдохновителем этой схемы представители называют действующего главу Беларуси Александра Лукашенко.

Related video

Ряд государственных предприятий Беларуси активно занимается производством боеприпасов, которые поставляются в армию РФ. Об этом говорится в расследовании объединения бывших белорусских силовиков BelPol на YouTube.

Расследователи указывают, что Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Белорусский металлургический завод (Жлобин) и Борисовский завод автотракторного электрооборудования (БАТЭ) занимаются производством снарядов калибра 122 и 152 мм.

В то же время в марте 2023 года белорусское предприятие "Завод точной электромеханики" и российский завод "Сплав" подписали контракт на поставку до 13 тыс. запчастей к РСЗО БМ-21 "Град".

Схемы закупки госкомпаниями Беларуси соответствующих деталей (фото: скриншот)

По данным BelPol, каждый из заводов занимается производством отдельных компонентов. Так, "БелАЗ" совместно с заводами "БАЗтюб" и "БАТЭ" занимается гальваническим покрытием металлических втулок для реактивных снарядов и изготовлением трубных заготовок для ракет. Кроме того, последнее из упомянутых предприятий получало заявку на необходимость такой обработки 4 элементов ракет по 13 тысяч штук.

Компании Беларуси, причастные к поставкам оружия ВС РФ (фото: скриншот)

Проект BelPol указывает, что именно самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко является "вдохновителем проекта".

Ранее сообщалось, что Иран передает РФ 130-мм артснаряды под видом китайских. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что такие боеприпасы предназначены для пушки М-46.

Впоследствии стало известно, как КНДР привозит в РФ снаряды для войны в Украине. Россия использует ежедневно до 50 тысяч артиллерийских снарядов, опустошая арсеналы с советскими запасами. Но КНДР оказывает помощь россиянам, поставляя боеприпасы.