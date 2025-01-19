Державні підприємства Білорусі таємно вироблять снаряди для ЗС РФ, — розслідування (відео)

Розслідувачі вказують, що до цієї схеми долучені такі компанії як БелАЗ, Белметалургзавод та завод "БАТЕ". Ідейним натхненником цієї схеми представники називають чинного главу Білорусі Олександра Лукашенка.

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Низка державних підприємств Білорусі активно займається виробництвом боєприпасів, які постачаються до армії РФ. Про це йдеться у розслідуванні об’єднання колишніх білоруських силовиків BelPol на YouTube.

Розслідувачі вказують, що Білоруський автомобільний завод (БелАЗ), Білоруський металургійний завод (Жлобін) і Борисівський завод автотракторного електрообладнання (БАТЕ) займаються виробництвом снарядів калібру 122 і 152 мм.

Водночас у березні 2023 року білоруське підприємство "Завод точної електромеханіки" та російський завод "Сплав" підписали контракт на постачання до 13 тис. запчастин до РСЗВ БМ-21 "Град".

Схеми закупівлі держкомпаніями Білорусі відповідних деталей (фото: скріншот)

За даними BelPol, кожен з заводів займається виробництвом окремих компонентів. Так, "БелАЗ" спільно із заводами "БАЗтюб" та "БАТЕ" займається гальванічним покриттям металевих втулок для реактивних снарядів та виготовленням трубних заготівель для ракет. Крім того, останнє зі згаданих підприємств отримувало заявку на необхідність такої обробки 4 елементів ракет по 13 тисяч штук.

Компанії Білорусі, причетні до постачання зброї ЗС РФ (фото: скріншот)

Проєкт BelPol вказує, що саме самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко є "натхненником проєкту".

Раніше повідомлялося, що Іран передає РФ 130-мм артснаряди під виглядом китайських. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що такі боєприпаси призначені для гармати М-46.

Згодом стало відомо, як КНДР привозить до РФ снаряди для війни в Україні. Росія використовує щодня до 50 тисяч артилерійських снарядів, спустошуючи арсенали з радянськими запасами. Але КНДР надає допомогу росіянам, поставляючи боєприпаси.