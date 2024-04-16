"Намагаються видати за китайський": Іран передає РФ 130-мм артснаряди, — експерт

Військовий експерт пояснив, що такі боєприпаси призначені для гармати М-46. Олександр Коваленко припустив, що незабаром у країну-агресорку можуть поставити й самі системи.

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Фото артилерійського боєприпасу ЗС РФ свідчить про те, що Іран поставляє Росії 130-мм снаряди. Про це 16 квітня повідомив військовий аналітик та координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт пояснив, що на знімку — 130-мм боєприпас для гармати корпусної артилерії М-46. Такі гармати вироблялися з 1948 року і мали високу дальність залежно від типу.

Фото іранського 130-мм артснаряду Фото: Telegram/ Александр Коваленко

З радянського арсеналу найбільш далекобійними були 53-ВОФ-482В та 3ВОФ43 з дальністю у 27,5 кілометра. РФ почала знімати гармати М-46 зі зберігання, щоб досягти паритету з артсистемами, отриманими Україною від партнерів.

"Але найцікавіше це все ж таки те, що цей снаряд не радянський, а іранський, хоча автори фото намагаються його видати за китайський. Тобто Іран, окрім усієї іншої, на сьогодні, верифікованої номенклатури БК (152-мм, 122-мм, 122-мм реактивні снаряди, 120-мм міни) передає Росії ще й 130-мм снаряди", — зазначив Коваленко.

Він проінформував, що Іран мав на озброєнні одну з найчисленніших артилерійських компонентів з М-46. Йдеться про приблизно тисячу стволів.

Фото 130-мм гармати М-46 Фото: Twitter

"А тому, не виключено, що в перспективі в Росію можуть вирушити в деякій кількості й гармати", — додав експерт.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що ЗС РФ нині не можуть піти в наступ на Харків, але мають значні запаси ракет до ЗРК С-300.

Бійці Нацгвардії провели вночі успішне "полювання" на російських окупантів у Запорізькій області. Ворожі штурмовики намагались приховати своє переміщення, але антитеплові накидки їх не врятували.