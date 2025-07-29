Электроника для ракет: Зеленский показал завод "умных" компонентов под Киевом (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский показал завод по изготовлению компонентов для украинского оружия. Завод расположенных в Киевской области и задействован в производство ракет и дронов.

Related video

Предприятие в Киевской области, которое занимается электроникой для украинского оружия, на 80% работает на оборону страны, говорится в сообщении Зеленского в соцсетях. На видео, снятом в цехе, показали сотрудников и детали производственного процесса. Вместе с президентом на заводе побывали другие чиновники. Среди них — новый министр обороны Денис Шмыгаль и советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Зеленский сообщил, что посетил завод, на котором "украинское оружие делают умным". Глава государства уточнил, что предприятие занимается изготовлением электроники для украинского оружия. В кадр попал фрагмент конвейера, станок с красным и фиолетовым светом, работник в перчатках, мощные вытяжки. Указывается, что продукция понадобится для создания дронов, ракет, средств защищенной связи.

"Очень быстро здесь освоили производство блоков управления и других важных комплектующих. Более 80 % производства работают на нашу оборону", — сообщил Зеленский.

Украинское оружие — детали

Отметим, в мае глава МИД Андрей Сибига заявил, что ВСУ на 50% воюют украинским оружием. По его словам, по некоторым позициям производством масштабировали в 35 раз. Выяснилось, что ВПК Украины освоил изготовление артиллерийских снарядов образца НАТО и современных артиллерийских систем. А в начале 2025 года тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в течение года украинский ВПК изготовит 30 тыс. дальнобойных дронов и 3 тыс. крылатых донов и ракет.

Между тем в апреле BBC Украина рассказала о новом образце украинского оружия, которое вскоре будут иметь бойцы Сил обороны. Речь идет о разработке нового типа — ракете "Барс". Медиа рассказало, со ссылкой на собственные источники, что разработкой занималось не государство, а частные компании. Изделие — это летательный аппарат типа "ракет-дрон", который имеет боевую часть до 100 кг. Дальность нового оружия — до 800 км, и боеголовку можно запускать и с самолета, и с дрона, написало BBC Украина.

Летом о еще одной разработке сообщили в конструкторском бюро "Медоед". Инженеры использовали идею универсального модуля планирования и коррекции (УМПК), которую применяемую ВС РФ. В результате Украина вскоре получит специальную амуницию, которую будут надевать на 500-килограммовые авиабомбы для уничтожения российских позиций.

Напоминаем, 28 июля медиа The Financial Times рассказало о том, как РФ наладила массовые поставки оружия и комплектующих из-за рубежа.