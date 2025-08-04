Иностранные добровольцы пополняют Силы обороны: сколько бойцов воюет вместе з украинцами

Иностранные добровольцы продолжают пополнять ряды Сил обороны Украины. В армии служат иностранцы из 72 государств, а около 40% добровольцев — выходцы из стран Южной Америки.

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На начальном этапе полномасштабного вторжения Украина принимала порядка 100–150 иностранных бойцов в месяц, но теперь эта цифра выросла до 600. Об этом рассказал в интервью hromadske исполняющий обязанности начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами Константин Милевский.

По его словам, существенную роль в росте набора сыграл запуск специализированного Центра рекрутинга иностранцев, через который государство помогает иностранцам в логистике и адаптации к службе. Общая численность добровольцев в Сухопутных войсках уже превышает 8 тысяч человек, но в общей структуре ВСУ это число, как отмечает Милевский, может быть вдвое больше.

Из соображений безопасности украинская армия не публикует точные данные по странам происхождения бойцов. Однако известно, что значительное количество иностранных солдат прибывает из Колумбии. Из них уже начали формировать отдельные подразделения.

Добровольцы имеют военный опыт, а также высокую мотивацию, в том числе и материальную заинтересованность. Причем обеспечение и социальные гарантии для иностранцев остается на том же уровне, что и для украинских граждан.

"Действительно, они сами много раз признавались в том, что уровень заработной платы в Вооруженных силах Украины на сегодня существенно выше, чем в их Вооруженных силах. Но это тоже люди с военным опытом, и так они хотят продолжить то, чем занимались в своих странах, и совершенствовать этот опыт здесь. Ну и, конечно, получать за это достойную заработную плату", — отметил Милевский.

Интернациональный легион ВСУ

Интернациональный легион был сформирован правительством Украины по просьбе президента Владимира Зеленского в феврале 2022 года. Его задача — принять на службу граждан иностранных государств для защиты суверенитета Украины.

Интернациональный легион - видео Deutsche Welle

Изначально в легион вступили добровольцы из более чем 50 стран: США, Великобритании, Польши, Канады, Германии, Австралии, стран Балтии и Южной Кореи — всего порядка 20 000 человек к марту 2022 года.

С первых месяцев войны иностранцы активно участвовали в боях под Киевом, Ирпенем, а затем — в операциях по освобождению Херсона, сражениях за Бахмут и Донецкий фронт. Причем они воевали как в составе Интернационального легиона, так и отдельных штурмовых подразделений Сил обороны, включая ГУР.

Личный состав легиона является военнослужащим ВСУ, исполняет те же обязанности и пользуется теми же правами, включая материальное и социальное обеспечение, что и другие военнослужащие украинской армии. При этом иностранцы имеют возможность расторгнуть контракт на военную службу в Интернациональном оборонном легионе Украины после 6 месяцев службы.

Напомним, 3 марта подразделение "Номад", состоящее из представителей коренных народов России, было принято в состав Международного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины. В формировании служат калмыки, татары, буряты, башкиры, якуты и другие представители национальных меньшинств РФ.