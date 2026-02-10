Розпуск "Інтернаціонального легіону": чому іноземці не хочуть іти в штурмові полки ЗСУ, — Le Monde

В кінці 2025 року українське командування прийняло рішення розпустити "Інтернаціональний легіон", і це деморалізувало іноземців-добровольців, ідеться у статті французького медіа Le Monde. Бійців перевели у холодні казарми, не навчають, при цьому бійці хвилюються, що нові командири не будуть двомовними. Чому іноземні добровольці не погоджуються з розформуванням батальйонів та з переведенням у штурмові полки?

Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про розпуск "Інтернаціонального легіону" 31 грудня 2025 року, і після цього група іноземців опинилась в казармах у Кривому Розі, а інша частина — на фронті у якості штурмовиків, написало Le Monde. Два батальйони іноземців, які протягом п'яти років війни РФ втратили половину складу, повністю розформували, і вони вже воюють у складі штурмових полків. 2-й батальйон зберіг склад, але добровольці планують залишити українську армію через невизначеність та погіршення умов.

Медіа поспілкувалось з добровольцями з колишнього "Іноземного легіону", які на сьогодні живуть в казармах і не хочуть продовжити службу в ЗСУ. Боєць з позивним "Вікінг" розповів, що його підрозділ опинився у Кривому Розі та живе у холодній казармі без води та інтернету.

Відео дня

"Немає тренувань, немає вправ. Всі деморалізовані, багато товаришів пішло", — заявив співрозмовник журналістів.

У статті перелічили проблеми, яких побоюються іноземці через переведення в інші підрозділи ЗСУ, — про них розповів командир 2-го батальйону "Інтернаціонального легіону" Андрій Співак. Серед них — відсутність двомовних командирів у нових підрозділах, нехтування специфічною підготовкою та навичками. При цьому у легіоні напрацювали особливу тактику оборони (коли діють дві роти БпЛА та одна рота піхоти), але це не беруть до уваги, сказав Співак. До всього, з'ясувалось, що є ще одна проблема: після трьох років служби легіонери могли отримати громадянство України, а після переведення з легіону цей шанс втрачається.

Le Monde написало, що на початку вторгнення РФ Україна сподівалась набрати до 20 тис. іноземних легіонерів. Точна кількість бійців не відома, але станом на кінець 2025 року ішлося про 400-600 осіб. Добровольців брали участь у боях в Харківській області, під Бахмутом, у Вовчанську та Часовому Яру. Втім, зауважується, що була значна частина дезертирів, з одного боку, та бойові втрати, з іншого. Після розпуску "Інтернаціонального легіону" 1 та 3 батальйони пішли служити у 475-го штурмовий полк 92-ї бригади ЗСУ: це близько сотні бійців. 2 батальйон зберіг у боях 70% і тому опирається розформуванню та розкиданню легіонерів між різними підрозділами.

"Це надсилає жахливе повідомлення всім нам; це демонструє повне нерозуміння стратегічної цінності "Інтернаціонального легіону", — написало Le Monde.

Розпуск Інтернаціонального легіону — деталі

Зазначимо, Фокус писав про розпуск "Інтернаціонального легіону", про який стало відомо наприкінці осені 2025 року. Медіа повідомили про переведення легіонерів у штурмові підрозділи й про те, що зберігся "Міжнародний легіон" у складі ГУР Міноборони. При цьому командування пояснило, що реформа піде на користь добровольцям-іноземцям, оскільки вони відтепер зможуть самостійно переходити в підрозділи, які їм найбільше підходять.

Нагадуємо, у серпні 2025 року представник ЗСУ Костянтин Мілевський розповів, скільки іноземців служить в "Інтернаціональному легіоні".