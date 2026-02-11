"Интернациональный легион" не расформировали: что произошло с иностранцами в ВСУ, — Тимочко (видео)

В Вооруженных силах Украины не проводили намеренного расформирования "Интернационального легиона", в котором служили иностранцы из десятка стран, заверил военный. На самом деле произошло не расформирование, а реформа в Силах обороны, и легионеры получили такие же возможности, как собратья-украинцы. Какие условия предложили иностранцам в ВСУ и почему "ликвидации" легиона не было?

Заявления о "расформировании "Иностранного легиона" — это тезисы, которыми "греют тему", заявил председатель Совета резервистов ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Киев 24". На самом деле речь идет об общей реформе ВСУ, в состав которых входили в том числе и иностранцы. Отныне они перейдут в другие подразделения и будут служить в соответствии с военной специальностью. При этом офицеры сохраняют звание и могут возглавить украинские подразделения. Военный подчеркнул, что в Украине действуют иначе, чем в РФ. Москва создала парамилитарные формирования и туда набирает иностранцев, со всеми негативными последствиями для статуса и будущего. Между тем в ВСУ иностранцы — это такие же бойцы, как украинцы, заключившие контракт, со всеми гарантированными выплатами и правами.

Тимочко отрицает расформирование "Иностранного легиона" и подчеркнул, что происходят изменения в рамках корпусной реформы в ВСУ. В рамках этой реформы проводится реорганизация различных подразделений, в том числе и того, в котором служат иностранцы. По словам собеседника медиа, речь идет не о "распускании легиона" без учета военно-учетной специальности, а о перераспределении. При этом бойцы попадают как в штурмовые части, так и в другие — в те, которые "сами выбирают для себя".

Еще одно аспект, упомянутый спикером, — это контракты, заключенные иностранцами. По его словам, эти контракты почти полностью тождественны тем, которые заключают украинцы: с теми же условиями и выплатами. Впрочем, остается преимущество — можно уволиться через полгода службы. Возможность перевода — часть соглашения, в котором говорится "о привлечении к обороне Украины". Ко всему, иностранцы в ВС РФ не имеют социальных гарантий, а в Украине эти гарантии есть.

"Мы принимаем в вооруженные силы со всем социальным пакетом, со всей защитой, которая предоставляется им, как иностранным гражданам на уровне с украинскими военнослужащими, с теми же самыми страховыми выплатами на случай увечья, гибели", — сказал Тимочко.

Глава Совета резервистов также отметил, что изменения для "Иностранного легиона" не делали "тихо", как об этом написали в медиа Le Monde. Кроме того, сохраняют учебный батальон и подразделения, которые являются частью ГУР Минобороны.

"Конечно, возможно, у некоторых это вызывает дискомфорт в реорганизации перехода между подразделениями. Ну что сделаешь?" — подытожил он.

Иностранцы в ВСУ — что произошло с Интернациональным легионом

Отметим, Фокус писал о проблемах с иностранцами в ВСУ, которые служили в "Интернациональном легионе". В конце ноября 2025 года медиа "Украинская правда" сообщило, что подразделение должны ликвидировать до 31 декабря 2025 года. При этом появилась информация, что часть бойцов распределили в штурмовые подразделения. Позже появилось заявление командира одного из батальонов, который рассказал об их особой подготовке и особой новейшей тактике. При этом офицер отметил, что наработки могут исчезнуть, если бойцов разбросают по другим частям.

В феврале 2026 года французское медиа Le Monde рассказало о ситуации с "Интернациональным легионом". Выяснилось, что бойцов 3 батальона, который на 70% сохранил бойцов, перевели в Кривой Рог, где они живут в холодной казарме без удобств. Иностранцы объяснили, что опасаются оказаться в подразделениях, где их не будут понимать командиры, не учтут их специализацию. Также отметили, что некоторые надеялись получить украинское гражданство, но потеряли шанс из-за перевода.

Напоминаем, в августе 2025 года представитель украинского командования сообщил, сколько иностранцев служило в "Интернациональном легионе".