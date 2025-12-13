До конца 2025 года все четыре воинские части Сухопутных войск ВСУ, известные под названием "Интернациональные легионы", должны быть расформированы.

По плану Генштаба ВСУ, бойцы "Интернациональных легионов" должны продолжить свою службу в штурмовых войсках. Однако эта инициатива уже столкнулась с публичным сопротивлением, говорится в материале BBC.

Что известно об "Интернациональных легионах"

"Интернациональные легионы" или "Иностранные легионы" — это отдельные батальоны спецназначения, которые с начала полномасштабной войны существовали в структуре Территориальной обороны. Впоследствии они оказались в подчинении Командования Сухопутных войск.

"Интернациональные легионы" начали формироваться согласно решению президента Владимира Зеленского от 27 февраля 2022 года. По состоянию на 2025 год в составе ВСУ действовало четыре интернациональных легиона, каждый численностью около батальона. Из них три боевых и один учебный.

Сообщается, что за время войны к этим подразделениям присоединились добровольцы из более 75 стран мира, в частности Великобритании, США, Грузии, Польши, Беларуси, Эстонии, Колумбии, Бразилии.

Расформирование "Интернациональных легионов"

По данным источников, осенью этого года Генштаб издал совместный с министерством обороны непубличный приказ расформировать все интернациональные легионы, а их личный состав приобщить к штурмовым подразделениям. Эта процедура должна завершиться до конца этого года.

Сообщается, что Четвертый легион сейчас находится в процессе переформатирования в учебный центр, а Первый и Третий легионы уже стали частью своих штурмовых полков. Например, бойцы Первого легиона вошли как отдельный батальон в 475-й отдельный штурмовой полк CODE 9.2.

При этом командование Второго интернационального легиона публично выступило против расформирования. Заместитель командира батальона Андрей Спивак указал на налаженные процессы рекрутинга иностранцев, большую команду офицеров-знатоков английского и испанского языков, а также инновационный подход к ведению боевых действий.

"Что сейчас происходит? Нас просто ликвидируют в "никуда", — сказал командир.

Певец отметил, что иностранцы приобщались к легиону на добровольной основе. Поскольку они имеют право расторгнуть контракт с ВСУ после 6 месяцев службы, то в подразделении были соответствующие созданы условия, чтобы удержать их. По его словам, некоторые иностранцы соглашались выполнять задачи только после детального ознакомления с планом операции.

"Их нельзя заставить штурмовать просто так, они шли к нам в легион, потому что доверяли нам", — считает военный.

По мнению офицера, большинство иностранных военных воспримут свой "принудительный перевод" в штурмовые войска как измену и разорвут контракт. Кроме того, он прогнозирует, что такой шаг может быть воспринят как отказ Украины от привлечения иностранцев в армию.

"Мы были как центр притяжения для иностранцев. К нам шли, потому что у нас нет таких понятий как "нагнуть", "нае...ть" ("заставить" и "обмануть". — Ред.), у нас нет служебных расследований и такого прочего. У нас есть команда, к нам, поверьте, люди просятся в легион", — сказал Спивак.

В свою очередь один из военнослужащих Второго интернационального легиона указал на "сомнительную репутацию" штурмовых полков. По его словам, бойцов беспокоят слухи о высоких потерях, жестокое отношение командования и и большую концентрацию людей из мест лишения свободы в таких подразделениях.

"Ни для кого не секрет, что штурмовые войска комплектуются во многом за счет уголовников, людей с судимостями...То есть у нас с одной стороны будет фактически "штрафбат", а с другой — иностранцы, которые пришли по зову собственной совести, которые понимают насколько несправедливой является эта война и готовы рисковать своей жизнью ради Украины. Это разные люди и должны быть кардинально разные подходы к ним", — заявил военный.

Как проходит интеграция бойцов "Интернациональных легионов" в штурмовые войска

Начальник штаба 475-го штурмового полка CODE 9.2 Андрей "Дед" Мищенко рассказал журналистам, что в состав его подразделения уже включен Первый интернациональный легион. По его словам, никаких проблем с интеграцией не наблюдалось.

"Как воинская часть, действительно, этот легион расформировывается. Но весь личный состав, который там был, переходит к нам в штурмовой полк. Более того, он заходит как целостный организм под названием пехотный батальон "иностранный легион", — сказал офицер.

Предположение о возможной демотивации иностранцев из-за трансформации легионов "Дед" считает "чушью", а заявления о якобы "жестоком подходе" или "высоких потерях" в штурмовых полках — слухами, которые не соответствуют действительности.

По мнению начальника штаба, включение этих батальонов в состав штурмовых полков или бригад только улучшит их управляемость и эффективность. Он выразил уверенность, что в новых подразделениях к иностранцам не будут относиться, как к "безотказным штурмовикам".

"Это вообще надо было уже давно сделать. Потому что иностранные легионы как боевые организмы всегда придавались к кому-то и воевали где-то и с кем-то... Соответственно, отношение, к сожалению, к приданным подразделениям всегда немного иначе, чем к своим", — заявил Мищенко

