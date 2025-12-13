"Нас просто ликвидируют": бойцы "Иностранных легионов" высказались о переводе в штурмовые войска
До конца 2025 года все четыре воинские части Сухопутных войск ВСУ, известные под названием "Интернациональные легионы", должны быть расформированы.
По плану Генштаба ВСУ, бойцы "Интернациональных легионов" должны продолжить свою службу в штурмовых войсках. Однако эта инициатива уже столкнулась с публичным сопротивлением, говорится в материале BBC.
Что известно об "Интернациональных легионах"
"Интернациональные легионы" или "Иностранные легионы" — это отдельные батальоны спецназначения, которые с начала полномасштабной войны существовали в структуре Территориальной обороны. Впоследствии они оказались в подчинении Командования Сухопутных войск.
"Интернациональные легионы" начали формироваться согласно решению президента Владимира Зеленского от 27 февраля 2022 года. По состоянию на 2025 год в составе ВСУ действовало четыре интернациональных легиона, каждый численностью около батальона. Из них три боевых и один учебный.
Сообщается, что за время войны к этим подразделениям присоединились добровольцы из более 75 стран мира, в частности Великобритании, США, Грузии, Польши, Беларуси, Эстонии, Колумбии, Бразилии.
Расформирование "Интернациональных легионов"
По данным источников, осенью этого года Генштаб издал совместный с министерством обороны непубличный приказ расформировать все интернациональные легионы, а их личный состав приобщить к штурмовым подразделениям. Эта процедура должна завершиться до конца этого года.
Сообщается, что Четвертый легион сейчас находится в процессе переформатирования в учебный центр, а Первый и Третий легионы уже стали частью своих штурмовых полков. Например, бойцы Первого легиона вошли как отдельный батальон в 475-й отдельный штурмовой полк CODE 9.2.
При этом командование Второго интернационального легиона публично выступило против расформирования. Заместитель командира батальона Андрей Спивак указал на налаженные процессы рекрутинга иностранцев, большую команду офицеров-знатоков английского и испанского языков, а также инновационный подход к ведению боевых действий.
"Что сейчас происходит? Нас просто ликвидируют в "никуда", — сказал командир.
Певец отметил, что иностранцы приобщались к легиону на добровольной основе. Поскольку они имеют право расторгнуть контракт с ВСУ после 6 месяцев службы, то в подразделении были соответствующие созданы условия, чтобы удержать их. По его словам, некоторые иностранцы соглашались выполнять задачи только после детального ознакомления с планом операции.
"Их нельзя заставить штурмовать просто так, они шли к нам в легион, потому что доверяли нам", — считает военный.
По мнению офицера, большинство иностранных военных воспримут свой "принудительный перевод" в штурмовые войска как измену и разорвут контракт. Кроме того, он прогнозирует, что такой шаг может быть воспринят как отказ Украины от привлечения иностранцев в армию.Важно
"Мы были как центр притяжения для иностранцев. К нам шли, потому что у нас нет таких понятий как "нагнуть", "нае...ть" ("заставить" и "обмануть". — Ред.), у нас нет служебных расследований и такого прочего. У нас есть команда, к нам, поверьте, люди просятся в легион", — сказал Спивак.
В свою очередь один из военнослужащих Второго интернационального легиона указал на "сомнительную репутацию" штурмовых полков. По его словам, бойцов беспокоят слухи о высоких потерях, жестокое отношение командования и и большую концентрацию людей из мест лишения свободы в таких подразделениях.
"Ни для кого не секрет, что штурмовые войска комплектуются во многом за счет уголовников, людей с судимостями...То есть у нас с одной стороны будет фактически "штрафбат", а с другой — иностранцы, которые пришли по зову собственной совести, которые понимают насколько несправедливой является эта война и готовы рисковать своей жизнью ради Украины. Это разные люди и должны быть кардинально разные подходы к ним", — заявил военный.
Как проходит интеграция бойцов "Интернациональных легионов" в штурмовые войска
Начальник штаба 475-го штурмового полка CODE 9.2 Андрей "Дед" Мищенко рассказал журналистам, что в состав его подразделения уже включен Первый интернациональный легион. По его словам, никаких проблем с интеграцией не наблюдалось.
"Как воинская часть, действительно, этот легион расформировывается. Но весь личный состав, который там был, переходит к нам в штурмовой полк. Более того, он заходит как целостный организм под названием пехотный батальон "иностранный легион", — сказал офицер.
Предположение о возможной демотивации иностранцев из-за трансформации легионов "Дед" считает "чушью", а заявления о якобы "жестоком подходе" или "высоких потерях" в штурмовых полках — слухами, которые не соответствуют действительности.
По мнению начальника штаба, включение этих батальонов в состав штурмовых полков или бригад только улучшит их управляемость и эффективность. Он выразил уверенность, что в новых подразделениях к иностранцам не будут относиться, как к "безотказным штурмовикам".
"Это вообще надо было уже давно сделать. Потому что иностранные легионы как боевые организмы всегда придавались к кому-то и воевали где-то и с кем-то... Соответственно, отношение, к сожалению, к приданным подразделениям всегда немного иначе, чем к своим", — заявил Мищенко
