"Нас просто ліквідовують": бійці "Іноземних легіонів" висловилися про переведння у штурмові війська

До кінця 2025 року всі чотири військові частини Сухопутних військ ЗСУ, відомі під назвою "Інтернаціональні легіони", мають бути розформовані.

За планом Генштабу ЗСУ, бійці "Інтернаціональних легіонів" мають продовжити свою службу в штурмових військах. Однак ця ініціатива вже стикнулася з публічним спротивом, йдеться в матеріалі BBC.

Що відомо про "Інтернаціональні легіони"

"Інтернаціональні легіони" або "Іноземні легіони" — це окремі батальйони спецпризначення, що з початку повномасштабної війни існували в структурі Територіальної оборони. Згодом вони опинилися в підпорядкуванні Командування Сухопутних військ.

"Інтернаціональні легіони" почали формуватися згідно з рішенням президента Володимира Зеленського від 27 лютого 2022 року. Станом на 2025 рік в складі ЗСУ діяло чотири інтернаціональних легіони, кожен чисельністю близько батальйону. З них три бойові і один навчальний.

Відео дня

Повідомляється, що за час війни до цих підрозділів доєднались добровольці з понад 75 країн світу, зокрема Британії, США, Грузії, Польщі, Білорусі, Естонії, Колумбії, Бразилії.

Розформування "Інтернаціональних легіонів"

За даними джерел, восени цього року Генштаб видав спільний з міністерством оборони непублічний наказ розформувати всі інтернаціональні легіони, а їх особовий склад долучити до штурмових підрозділів. Ця процедура має завершитись до кінця цього року.

Повідомляється, що Четвертий легіон наразі перебуває в процесі переформатування в навчальний центр, а Перший та Третій легіони вже стали частиною своїх штурмових полків. Наприклад, бійці Першого легіону увійшли як окремий батальйон до 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2.

При цьому командування Другого інтернаціонального легіону публічно виступило проти розформування. Заступник командира батальйону Андрій Співак вказав на налагоджені процеси рекрутингу іноземців, велику команду офіцерів-знавців англійської та іспанської мов, а також інноваційний підхід до ведення бойових дій.

"Що зараз відбувається? Нас просто ліквідовують в "нікуди", – сказав командир.

Співак наголосив, що іноземці долучалися до легіону добровільній основі. Оскільки вони мають право розірвати контракт з ЗСУ після 6 місяців служби, то в підрозділі були відповідні створені умови, щоб утримати їх. За його словами, деякі іноземці погоджувались виконувати задачі лише після детального ознайомлення з планом операції.

"Їх не можна змусити штурмувати просто так, вони йшли до нас в легіон, бо довіряли нам", – вважає військовий.

На думку офіцера, більшість іноземних військових сприймуть свій "примусовий перевід" в штурмові війська як зраду і розірвуть контракт. Окрім того, він прогнозує, що такий крок може бути сприйнятий як відмова Україні від залучення іноземців до армії.

Важливо

В Україні скасували паперові військово-облікові документи: хто отримає повістки, — юрист

"Ми були як центр тяжіння для іноземців. До нас йшли, бо в нас немає таких понять як "нагнуть", "наї…ть" ("змусити" і "обманути". – Ред.), в нас немає службових розслідувань і такого іншого. У нас є команда, до нас, повірте, люди просяться в легіон", — сказав Співак.

Своєю чергою один з військовослужбовців Другого інтернаціонального легіону вказав на "сумнівну репутацію" штурмових полків. За його словами, бійців турбують чутки про високі втрати, жорстоке ставлення командування і та велику концентрацію людей з місць позбавлення волі в таких підрозділах.

"Ні для кого не секрет, що штурмові війська комплектуються багато в чому за рахунок кримінальників, людей з судимостями…Тобто у нас з однієї сторони буде фактично "штрафбат", а з іншої – іноземці, які прийшли за покликом власного сумління, які розуміють наскільки несправедливою є ця війна і готові ризикувати своїм життям заради України. Це різні люди і мають бути кардинально різні підходи до них", – заявив військовий.

Як проходить інтеграція бійців "Інтернаціональних легіонів" в штурмові війська

Начальник штабу 475-го штурмового полку CODE 9.2 Андрій "Дід" Міщенко розповів журналістам, що в склад його підрозділу вже включено Перший інтернаціональний легіон. За його словами, ніяких проблем з інтеграцією не спостерігалося.

"Як військова частина, дійсно, цей легіон розформовується. Але весь особовий склад, який там був, переходить до нас в штурмовий полк. Більш того, він заходить як цілісний організм під назвою піхотний батальйон "іноземний легіон", — сказав офіцер.

Припущення щодо можливої демотивації іноземців через трансформацію легіонів "Дід" вважає "нісенітницею", а заяви про нібито "жорстокий підхід" чи "високі втрати" в штурмових полках — чутками, які не відповідають дійсності.

На думку начальника штабу, включення цих батальйонів до складу штурмових полків чи бригад лише покращить їх керованість та ефективність. Він виразив упевненість, що в нових підрозділах до іноземців не будуть відноситись, як до "безвідмовних штурмовиків".

"Це взагалі треба було вже давно зробити. Бо іноземні легіони як бойові організми завжди придавалися до когось і воювали десь і з кимось… Відповідно, ставлення, на жаль, до приданих підрозділів завжди трохи інакше ніж до своїх", – заявив Міщенко

Нагадаємо, українських військових попереджають про нібито зміни у порядку повернення до служби після СЗЧ.

Фокус також повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про зміни в процесі мобілізації.