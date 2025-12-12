Які зміни очікують мобілізацію та ЗСУ: що насправді анонсували Сирський і командування

Представники українського командування розповіли про реформу мобілізації та армії. Серед іншого, ішлося про зміни в системі підготовки та розподілі поповнення по бойових бригадах. Втім, є напрямки, яких реформи поки не торкнулись.

У грудні 2025 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про зміни в процесі мобілізації. Інші представники українського командування уточнили, як відбувається реформа в армії. Фокус зібрав основні тези військових, які показують напрямок змін у війську.

Мобілізація ЗСУ — які будуть зміни

8 грудня Сирський опублікував допис у Telegram, який стосувався мобілізації в ЗСУ. У дописі нагадується про наступ РФ і про те, що Україні слід "посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо". Головнокомандувач озвучив основні пункти реформи, яка стосується покращення підготовки бійців.

Основними напрямками поповнення ЗСУ залишаються мобілізація, рекрутинг та "нові контракти". Базова військова підготовка триватиме 51 день. Плюс люди пройдуть навчання з військової спеціальності (14-40 днів) та матимуть адаптаційний період (тривалість не уточнюється). Покращать рівень підготовки інструкторів, які навчають новобранців, краще обладнають навчальні центри. Особливу увагу приділятимуть першим дням у навчальних центрах, оскільки саме тоді стається велика кількість СЗЧ. Сирський сказав, що буде "комплексної програми з адаптації", але не пояснив, у чому вона полягатиме. Проведуть реформу навчальних програм відповідно до кращих зразків. Навчальні центри розташовуватимуть подалі від фронту, у центрі та на заході України. Також головнокомандувач запевнив, що збудують якісні укриття.

У контексті мобілізації в ЗСУ Сирський не торкнувся питань терцентрів комплектування, бронювання, відстрочок, виїзду молоді за кордон тощо. Тим часом у червні головнокомандувач відреагував на інциденти з ТЦК і заявив, що потрапляння в армію не повинне бути "шоком", а робота військкомів має стати "прозорою".

Представники командування — про реформи у війську

Заступник керівника офісу президента, полковник Павло Паліса повідомив про зміну підготовки мобілізованих та розподіл новобранців по бригадах.

Процес мобілізації та підготовки

Паліса пояснив, що мобілізованих будуть розподіляти по бригадах до початку БЗВП. Це робиться для того, щоб новобранці могли готуватись відповідно до вимог того підрозділу, у якому будуть служити.

Зауважується, що не усі бригади мають навчальні бази, але це питання вирішать. Тим часом підготовку відбуватиметься у навчальних центрах і навчальних батальйонах армійських корпусів.

Процес розподілу

Зі слів Паліси, розподіл мобілізованих буде "справедливим, рівномірним та передбачуваним". Це означає, що кожна бойова бригада регулярно отримуватиме певну кількість бійців: зменшать кількість "ручних рішень" щодо розподілу.

"Має запрацювати чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу", — ідеться у дописі від 6 грудня.

Командувач НГУ Олександр Півненко під час виступу на форумі Digital Defence Forum уточнив, що мається на увазі. Бригади отримуватимуть 50-100 нових бійців щомісяця залежно від напруженості ділянки фронту і того, чи достатньо такої кількості.

"Нам потрібно, щоб ці 50–100 людей на місяць підсилювали бригади точково. Сьогодні мобілізація не така, як хотілося б — відсотків на 30% не вистачає", — навели слова офіцера на порталі "РБК-Україна".

Мобілізація та терцентри комплектування

Після убивства військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка про проблему з процесом мобілізації висловилась військова омбудсменка Ольга Решетілова. Посадовиця заявила, що військо не зобов’язане займатись призовом громадян в армію. Насправді це функція виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронців, заявила вона.

"4,5 мільйони українських військовозобов'язаних громадян ще не взялися за свій шмат [роботи в Силах оборони]", — ідеться у дописі.

Органи влади поки не ініціювали нормативно-правові акти, які змінили б поточну ситуацію.

Проблеми СЗЧ в армії

Ще одна проблема війська — самовільне залишення частини (СЗЧ). Згідно з даними порталу "Опендатабот", протягом 10 місяців 2025 року відкрили 162 тис. кримінальних проваджень щодо СЗЧ. При цьому до суду дійшло близько 8 тис. справ (5%).

Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук озвучив причини СЗЧ. Серед них — несправедлива мобілізація (завелика кількість броні та відстрочок), низький рівень підготовки, відсутність ідеологічної підготовки, не розвинута сержантська ланка, застаріле військове спорядження у бойових підрозділів.

Зазначимо, восени родичі бійців 125 бригади ЗСУ розповіли про проблеми підрозділу, який тримав позиції у Запорізькій області. Бійці перебували біля Ольгівського та Полтавки й потрапили під сильну атаку ЗС РФ, після якої були значні втрати.

Нагадуємо, у Львові триває справа підозрюваного у нападі на військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка.