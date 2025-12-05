Військові не мають займатися мобілізацією: омбудсменка відреагувала на вбивство у Львові

Військова омбудсменка Ольга Решетилова відреагувала на вбивство військовослужбовця ТЦК та СП у Львові. Вона обурилася, що держава переклала критично важливий обов'язок з мобілізації на військових, не здатна їх захистити.

Решетилова підкреслила, що військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією. Натомість завдання військових — формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу. Про це вона написала у своєму Facebook.

За її словами, оповіщенням, доставленням, затриманням, притягненням до відповідальності, пропагандою і формуванням відповідної інформаційної політики має займатися виконавча влада, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи.

Решетилова закликає почати зміни принаймні зараз, коли "настали наслідки". Зокрема, провести реформу мобілізації. Крім того вона зауважила, що громадянське суспільство, медіа, свідомі громадяни мають боротися з навалою невігластва, безвідповідальності і російського ІПСО.

Відео дня

"Я дуже розраховую на справедливий суд для його вбивці, а також для нападників на інших військовослужбовців ТЦК по всій країні", — написала Решетилова.

Позиція військової омбудсменки щодо непідвищення зарплат військових у 2026-му

Решетилова зазначила, що їй соромно, що в бюджеті 2026-го року не закладені кошти на підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців.

У той же час вона пояснила, що гроші мають бути закладені в майбутніх контрактах, на які має переходити військо в 2026-му. При цьому вона наголосила, що ця зміна мала бути прокомунікована публічно.

Вона також зазначила, що ситуація на фронті дуже складна на всіх напрямках — Покровськ, Мирноград, Вовчанськ, Сіверськ, Новопавлівку, Гуляйполе.

"Я знаю, що більшість з цих людей не прочитають мій пост, бо, найчастіше, вони не мають ні часу, ні зв'язку. Але я хочу, щоб прочитали інші. На всіх цих напрямках так важко, бо там катастрофічно не вистачає людей. Не тільки штурмовиків чи піхоти. Там часто немає кому організувати гарячу кухню чи баню для тих, хто виходить з позицій. Не вистачає діловодів і інженерів, операторів і зв'язківців. Банально не вистачає рук і голів. І ми можемо скільки завгодно критикувати державу (точно є за що і варто). А ще можна просто взяти свій шматок роботи в Силах оборони і робити. 4,5 мільйони українських військовозобов'язаних громадян ще не взялися за свій шмат", — написала вона.

Нагадаємо, що 3 грудня у Львові чоловік вдарив ножем військовослужбовця Юрія Бондаренка, повідомило українське командування. Військового доправили до лікарні й він помер. Інцидент відбувся під час перевірки військовооблікових документів, які нападник не хотів показувати.

На засіданні суду підозрюваний у вбивстві заявив, що чекав на адвоката, коли його почали бити. Крім того він стверджує, що його нібито били "три-чотири працівники у формі", а поліція на це не реагувала.

5 грудня з Юрієм Бондаренком попрощалися у Львові. Його поховали на Личаківському кладовищі.