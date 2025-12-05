Военные не должны заниматься мобилизацией: омбудсмен отреагировала на убийство во Львове

Военный омбудсмен Ольга Решетилова отреагировала на убийство военнослужащего ТЦК и СП во Львове. Она возмутилась, что государство переложило критически важную обязанность по мобилизации на военных, не способно их защитить.

Решетилова подчеркнула, что военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией. Зато задача военных — формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, оповещением, доставкой, задержанием, привлечением к ответственности, пропагандой и формированием соответствующей информационной политики должна заниматься исполнительная власть, органы местного самоуправления, правоохранительные органы.

Решетилова призывает начать изменения по крайней мере сейчас, когда "наступили последствия". В частности, провести реформу мобилизации. Кроме того, она отметила, что гражданское общество, медиа, сознательные граждане должны бороться с нашествием невежества, безответственности и российского ИПСО.

"Я очень рассчитываю на справедливый суд для его убийцы, а также для нападавших на других военнослужащих ТЦК по всей стране", — написала Решетилова.

Позиция военного омбудсмена относительно неповышения зарплат военных в 2026-м

Решетилова отметила, что ей стыдно, что в бюджете 2026-го года не заложены средства на повышение денежного обеспечения для военнослужащих.

В то же время она пояснила, что деньги должны быть заложены в будущих контрактах, на которые должно переходить войско в 2026-м. При этом она подчеркнула, что это изменение должно быть прокоммуницировано публично.

Она также отметила, что ситуация на фронте очень сложная на всех направлениях — Покровск, Мирноград, Волчанск, Северск, Новопавловка, Гуляйполе.

"Я знаю, что большинство из этих людей не прочитают мой пост, потому что, чаще всего, они не имеют ни времени, ни связи. Но я хочу, чтобы прочитали другие. На всех этих направлениях так трудно, потому что там катастрофически не хватает людей. Не только штурмовиков или пехоты. Там часто некому организовать горячую кухню или баню для тех, кто выходит с позиций. Не хватает делопроизводителей и инженеров, операторов и связистов. Банально не хватает рук и голов. И мы можем сколько угодно критиковать государство (точно есть за что и стоит). А еще можно просто взять свой кусок работы в Силах обороны и делать. 4,5 миллиона украинских военнообязанных граждан еще не взялись за свой кусок", — написала она.

Напомним, что 3 декабря во Львове мужчина ударил ножом военнослужащего Юрия Бондаренко, сообщило украинское командование. Военного доставили в больницу и он умер. Инцидент произошел во время проверки военноучетных документов, которые нападающий не хотел показывать.

На заседании суда подозреваемый в убийстве заявил, что ждал адвоката, когда его начали избивать. Кроме того он утверждает, что его якобы били "три-четыре работника в форме", а полиция на это не реагировала.

5 декабря с Юрием Бондаренко попрощались во Львове. Его похоронили на Лычаковском кладбище.