Мобілізація посилюється: ЗСУ змінюють систему підготовки новобранців, — Сирський

Російська армія продовжує наступ, тому в України немає іншого вибору, окрім як зміцнювати Збройні сили України (ЗСУ) і посилювати обороноздатність, щоб далі протистояти агресії.

Головним пріоритетом у цьому питанні є не техніка або зброя, а люди, написав у себе в Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки.

Виходячи з цього, увага й надалі приділятиметься мобілізації, рекрутингу, новим контрактам і якісній підготовці військовослужбовців.

"Термін БЗВП (базова загальновійськова підготовка) вже збільшено до 51 дня. Крім того, є професійна підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу — вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, щоб на виході мати справді боєздатного воїна", — зазначив генерал.

Також він наголосив на важливості реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, оскільки саме в цей період фіксується найбільша кількість випадків самовільного залишення частини, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, добору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинну адаптацію новачків у НЦ тощо.

Сирський зазначив, що за підсумками відгуків із навчальних центрів із бойової підготовки є лідери, на яких мають рівнятися інші, а також додав, що командування продовжує відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюючи армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України.

За словами генерала, є питання до будівництва та оснащення укриттів у навчальних центрах, оскільки на деяких об'єктах стан безпеки незадовільний.

Раніше Сирський в інтерв'ю Sky News заявляв, що Росія розгорнула проти України понад 710 тисяч військових і намагається просуватися по всій лінії фронту.

Він також називав "червоні прапори" в мирних переговорах із РФ. Зокрема, генерал наголосив, що Україна добровільно не відмовиться від неокупованих територій Донбасу, як цього вимагають у Кремлі.

