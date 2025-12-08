Мобилизация усиливается: ВСУ меняют систему подготовки новобранцев, — Сырский

Российская армия продолжает наступление, поэтому у Украины нет иного выбора, кроме как укреплять Вооруженные силы Украины (ВСУ) и усиливать обороноспособность, чтобы дальше противостоять агрессии.

Главным приоритетом в этом вопросе являются не техника или оружие, а люди, написал у себя в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки.

Исходя из этого, внимание и дальше будет уделяться мобилизации, рекрутингу, новым контрактам и качественной подготовке военнослужащих.

"Срок БОВП (базовая общевойсковая подготовка) уже увеличен до 51 дня. Кроме того, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Требование времени – усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы на выходе иметь действительно боеспособного воина", – отметил генерал.

Відео дня

Также он отметил важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения БОВП, поскольку именно в этот период фиксируется наибольшее количество случаев самовольного оставления части, усиления безопасности военнослужащих в учебных центрах, отбора инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений, первичную адаптацию новичков в НЦ и тому подобное.

Сырский отметил, что по итогам отзывов из учебных центров по боевой подготовке есть лидеры, на которых должны равняться другие, а также добавил, что командование продолжает отодвигать подготовку и обучение подальше от фронта, закрепляя армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины.

По словам генерала, есть вопросы к строительству и оснащению укрытий в учебных центрах, поскольку на некоторых объектах состояние безопасности неудовлетворительное.

Ранее Сырский в интервью Sky News заявлял, что Россия развернула против Украины более 710 тысяч военных и пытается продвигаться по всей линии фронта.

Он также называл "красные флаги" в мирных переговорах с РФ. В частности, генерал подчеркнул, что Украина добровольно не откажется от неоккупированных территорий Донбасса, как этого требуют в Кремле.

Напомним, сколько солдат и техники оккупанты потеряли в ноябре.