В ноябре 2025 года российская армия продемонстрировала падение большинства показателей потерь, несмотря на то что боевые действия на отдельных участках фронта оставались интенсивными. В то же время количество погибших среди российских военных достигло рекордного уровня, что свидетельствует о все более глубоких проблемах в способах ведения боевых действий оккупантов.

Как сообщает военный аналитик Александр Коваленко в совместном исследовании OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление", общие потери российской группировки в ноябре составили 31 190 человек убитыми, ранеными и пленными. Хотя этот показатель несколько ниже октябрьского, он превышает статистику предыдущих месяцев и почти всего периода с весны 2024 года. Особенно заметным стало количество погибших — более 20 тысяч военнослужащих. Доля безвозвратных потерь достигла 65%, что является абсолютно нетипичным и крайне высоким показателем даже для масштабных войн XX века.

Аналитики объясняют такую динамику тем, что Россия практически отказалась от применения бронетехники в наступательных операциях. Вместо этого штурмы проводятся преимущественно силами пехоты или на легких транспортных средствах, что значительно снижает шансы военных на выживание при поражении. В результате таких изменений российские подразделения превращаются в малозащищенные пехотные группы, которые несут убытки "200-х" даже при условии снижения общего уровня потерь.

Параллельно с этим российские войска продолжили продвижение на отдельных направлениях. В ноябре оккупанты заняли 482 квадратных километра территории — вдвое больше, чем в течение сентября и октября. Самым большим провалом украинской обороны аналитики называют Гуляйпольское направление в Запорожской области, где за месяц Россия захватила более 200 квадратных километров. На этом фоне соотношение потерь к захваченным территориям составило 64 тела на один квадратный километр — один из наименьших показателей за последний год.

Впрочем, в более длительной перспективе картина остается другой. За три летних месяца 2025 года российская армия потеряла почти 94 тысячи человек, захватив 1 569 квадратных километров. Осенью — 983 квадратных километра при потерях в 90 930 человек. Всего с начала года РФ продвинулась на 3 847 квадратных километров, потеряв более 382 тысяч военных. Эти соотношения значительно хуже, чем в 2023-2024 годах, что свидетельствует о все более низкой эффективности российских операций.

Потери в бронетанковой технике остаются низкими, но причина этого — не эффективность российской логистики или сохранность машин, а банальное истощение. В ноябре российская армия потеряла 71 танк — в разы меньше, чем во время активных боевых действий 2023-2024 годов, когда ежемесячные потери достигали нескольких сотен машин. По оценкам экспертов, РФ больше не способна вернуться к масштабному использованию танковых подразделений, поскольку их парк и ремонтные возможности исчерпаны. Фактически страна, обладавшая одним из крупнейших танковых резервов в мире, сейчас ведет боевые действия на мотоциклах, багги и легковых автомобилях.

Аналогичные тенденции наблюдаются в потере боевых бронированных машин — 157 единиц за месяц. Так же уменьшаются возможности российской артиллерии: ноябрь продемонстрировал самый низкий уровень потерь ствольных систем с декабря 2023 года, но общая динамика указывает на приближение критического дефицита. Россия постепенно исчерпывает советские склады артиллерийского вооружения, а восстановить системы такого типа собственное производство не успевает. Аналитики ожидают пиковую нехватку ствольной артиллерии уже в 2026 году.

Ситуация с реактивными системами залпового огня стабильно сложная: в ноябре было потеряно еще 18 единиц. Россия переживает кризис РСЗО как минимум с 2023 года и вынуждена обращаться к КНДР за дополнительными установками, ведь сама восстановить утраченный потенциал не способна. Несколько выросли и потери систем ПВО: 18 уничтоженных установок — самая большая цифра за последние полгода. В значительной степени на это повлияла успешная операция Сил обороны Украины по уничтожению комплекса С-400 в Новороссийске.

Потери автотранспорта снова пошли на спад — 2 414 единиц, меньше всего за почти год. Это объясняется тем, что российская армия уже потеряла более 38 тысяч легких транспортных средств в течение 2025 года и теперь вынужденно ограничивает их использование. Количество уничтоженной спецтехники осталось на среднем уровне — 23 единицы.

Общий вывод аналитиков заключается в том, что ноябрь продемонстрировал разительное несоответствие между темпами продвижения российской армии и уровнем ее боевых потерь. Несмотря на успехи в отдельных секторах фронта, РФ потеряла рекордно высокий процент личного состава, а ее механизированные и артиллерийские возможности продолжают деградировать. Зато украинским Силам обороны, эксперт рекомендует усилить применение средств поражения пехоты противника и активно укреплять оборонительные рубежи, поскольку недооценка этих аспектов может привести к дополнительным потерям территорий в 2026 году.

