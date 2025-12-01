Рекордний показник "200-х": скільки солдатів і техніки окупанти втратили у листопаді, — Коваленко

У листопаді 2025 року російська армія продемонструвала падіння більшості показників втрат, попри те що бойові дії на окремих ділянках фронту залишалися інтенсивними. Водночас кількість загиблих серед російських військових досягла рекордного рівня, що свідчить про дедалі глибші проблеми у способах ведення бойових дій окупантів.

Як повідомляє військовий аналітик Олександр Коваленко у спільному дослідженні OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив", загальні втрати російського угруповання в листопаді становили 31 190 осіб убитими, пораненими та полоненими. Хоча цей показник дещо нижчий за жовтневий, він перевищує статистику попередніх місяців та майже всього періоду з весни 2024 року. Особливо помітною стала кількість загиблих — понад 20 тисяч військовослужбовців. Частка безповоротних втрат сягнула 65%, що є абсолютно нетиповим та вкрай високим показником навіть для масштабних воєн XX століття.

Аналітики пояснюють таку динаміку тим, що Росія практично відмовилася від застосування бронетехніки в наступальних операціях. Замість цього штурми проводяться переважно силами піхоти або на легких транспортних засобах, що значно знижує шанси військових на виживання під час ураження. Унаслідок таких змін російські підрозділи перетворюються на малозахищені піхотні групи, які зазнають збитків "200-х" навіть за умов зниження загального рівня втрат.

Паралельно з цим російські війська продовжили просування на окремих напрямках. У листопаді окупанти зайняли 482 квадратні кілометри території — удвічі більше, ніж протягом вересня та жовтня. Найбільшим провалом української оборони аналітики називають Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області, де за місяць Росія захопила понад 200 квадратних кілометрів. На цьому тлі співвідношення втрат до захоплених територій склало 64 тіла на один квадратний кілометр — один із найменших показників за останній рік.

Утім, у більш тривалій перспективі картина залишається іншою. За три літні місяці 2025 року російська армія втратила майже 94 тисячі людей, захопивши 1 569 квадратних кілометрів. Восени — 983 квадратні кілометри за втрат у 90 930 осіб. Загалом від початку року РФ просунулася на 3 847 квадратних кілометрів, утративши понад 382 тисячі військових. Ці співвідношення значно гірші, ніж у 2023–2024 роках, що свідчить про дедалі нижчу ефективність російських операцій.

Втрати у бронетанковій техніці залишаються низькими, але причина цього — не ефективність російської логістики чи збереження машин, а банальне виснаження. У листопаді російська армія втратила 71 танк — у рази менше, ніж під час активних бойових дій 2023–2024 років, коли щомісячні втрати сягали кількох сотень машин. За оцінками експертів, РФ більше не здатна повернутися до масштабного використання танкових підрозділів, оскільки їх парк та ремонтні можливості вичерпані. Фактично країна, що володіла одним із найбільших танкових резервів у світі, нині веде бойові дії на мотоциклах, багі та легкових автомобілях.

Аналогічні тенденції спостерігаються у втраті бойових броньованих машин — 157 одиниць за місяць. Так само зменшуються можливості російської артилерії: листопад продемонстрував найнижчий рівень втрат ствольних систем із грудня 2023 року, але загальна динаміка вказує на наближення критичного дефіциту. Росія поступово вичерпує радянські склади артилерійського озброєння, а відновити системи такого типу власне виробництво не встигає. Аналітики очікують піковий брак ствольної артилерії вже у 2026 році.

Ситуація з реактивними системами залпового вогню стабільно складна: у листопаді було втрачено ще 18 одиниць. Росія переживає кризу РСЗВ щонайменше з 2023 року та вимушена звертатися до КНДР по додаткові установки, адже сама відновити втрачений потенціал не здатна. Дещо зросли й втрати систем ППО: 18 знищених установок — найбільша цифра за останні пів року. Значною мірою на це вплинула успішна операція Сил оборони України зі знищення комплексу С-400 у Новоросійську.

Втрати автотранспорту знову пішли на спад — 2 414 одиниць, найменше за майже рік. Це пояснюється тим, що російська армія вже втратила понад 38 тисяч легких транспортних засобів упродовж 2025 року і тепер вимушено обмежує їх використання. Кількість знищеної спецтехніки залишилася на середньому рівні — 23 одиниці.

Загальний висновок аналітиків полягає в тому, що листопад продемонстрував разючу невідповідність між темпами просування російської армії та рівнем її бойових втрат. Попри успіхи в окремих секторах фронту, РФ втратила рекордно високий відсоток особового складу, а її механізовані та артилерійські можливості продовжують деградувати. Натомість українським Силам оборони, експерт рекомендує посилити застосування засобів ураження піхоти противника та активно зміцнювати оборонні рубежі, оскільки недооцінення цих аспектів може призвести до додаткових втрат територій у 2026 році.

