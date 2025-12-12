Какие изменения ожидают мобилизацию и ВСУ: что на самом деле анонсировали Сырский и командование

Представители украинского командования рассказали о реформе мобилизации и армии. Среди прочего, речь шла об изменениях в системе подготовки и распределении пополнения по боевым бригадам. Впрочем, есть направления, которых реформы пока не коснулись.

В декабре 2025 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об изменениях в процессе мобилизации. Другие представители украинского командования уточнили, как происходит реформа в армии. Фокус собрал основные тезисы военных, которые показывают направление изменений в армии.

Мобилизация ВСУ — какие будут изменения

8 декабря Сырский опубликовал сообщение в Telegram, которое касалось мобилизации в ВСУ. В заметке напоминается о наступлении РФ и о том, что Украине следует "усиливать обороноспособность и укреплять свое войско". Главнокомандующий озвучил основные пункты реформы, которая касается улучшения подготовки бойцов.

Основными направлениями пополнения ВСУ остаются мобилизация, рекрутинг и "новые контракты". Базовая военная подготовка продлится 51 день. Плюс люди пройдут обучение по военной специальности (14-40 дней) и будут иметь адаптационный период (продолжительность не уточняется). Улучшат уровень подготовки инструкторов, которые обучают новобранцев, лучше оборудуют учебные центры. Особое внимание будут уделять первым дням в учебных центрах, поскольку именно тогда происходит большое количество СЗЧ. Сырский сказал, что будет "комплексная программа по адаптации", но не объяснил, в чем она будет заключаться. Проведут реформу учебных программ в соответствии с лучшими образцами. Учебные центры будут располагать подальше от фронта, в центре и на западе Украины. Также главнокомандующий заверил, что построят качественные укрытия.

В контексте мобилизации в ВСУ Сырский не коснулся вопросов терцентров комплектования, бронирования, отсрочек, выезда молодежи за границу и т.д. Между тем в июне главнокомандующий отреагировал на инциденты с ТЦК и заявил, что попадание в армию не должно быть "шоком", а работа военкоматов должна стать "прозрачной".

Представители командования — о реформах в армии

Заместитель руководителя офиса президента, полковник Павел Палиса сообщил об изменении подготовки мобилизованных и распределение новобранцев по бригадам.

Процесс мобилизации и подготовки

Палиса объяснил, что мобилизованных будут распределять по бригадам до начала БЗВП. Это делается для того, чтобы новобранцы могли готовиться в соответствии с требованиями того подразделения, в котором будут служить.

Отмечается, что не все бригады имеют учебные базы, но этот вопрос решат. Между тем подготовка будет происходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов.

Процесс распределения

По словам Палисы, распределение мобилизованных будет "справедливым, равномерным и предсказуемым". Это означает, что каждая боевая бригада регулярно будет получать определенное количество бойцов: уменьшат количество "ручных решений" по распределению.

"Должна заработать четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава", — говорится в заметке от 6 декабря.

Командующий НГУ Александр Пивненко во время выступления на форуме Digital Defence Forum уточнил, что имеется в виду. Бригады будут получать 50-100 новых бойцов ежемесячно в зависимости от напряженности участка фронта и того, достаточно ли такого количества.

"Нам нужно, чтобы эти 50-100 человек в месяц усиливали бригады точечно. Сегодня мобилизация не такая, как хотелось бы — процентов на 30% не хватает", — привели слова офицера на портале "РБК-Украина".

Мобилизация и терцентры комплектования

После убийства военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко о проблеме с процессом мобилизации высказалась военный омбудсмен Ольга Решетилова. Чиновница заявила, что войска не обязано заниматься призывом граждан в армию. На самом деле это функция исполнительной власти, органов местного самоуправления и правоохранителей, заявила она.

"4,5 миллиона украинских военнообязанных граждан еще не взялись за свой кусок [работы в Силах обороны]", — говорится в сообщении.

Органы власти пока не инициировали нормативно-правовые акты, которые изменили бы текущую ситуацию.

Проблемы СЗЧ в армии

Еще одна проблема войска — самовольное оставление части (СВЧ). Согласно данным портала "Опендатабот", в течение 10 месяцев 2025 года открыли 162 тыс. уголовных производств по СВЧ. При этом до суда дошло около 8 тыс. дел (5%).

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук озвучил причины СЗЧ. Среди них — несправедливая мобилизация (слишком большое количество брони и отсрочек), низкий уровень подготовки, отсутствие идеологической подготовки, не развитое сержантское звено, устаревшее военное снаряжение у боевых подразделений.

Отметим, осенью родственники бойцов 125 бригады ВСУ рассказали о проблемах подразделения, которое держало позиции в Запорожской области. Бойцы находились возле Ольговского и Полтавки и попали под сильную атаку ВС РФ, после которой были значительные потери.

Напоминаем, во Львове продолжается дело подозреваемого в нападении на военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко.