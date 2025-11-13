Исчезновение бойцов 125 бригады: почему произошел провал под Ольговским и Полтавкой, — Громадське

Бойцы 125 отдельной тяжелой механизированной бригады (бывшей бригады Территориальной обороны) Вооруженных сил Украины держали позиции под Полтавкой и Ольговским Запорожской области, рассказали журналисты. В октябре 2025 года командование бригады подтвердило потери и пообещало установить все обстоятельства. Медиа установило некоторые детали боев, состоявшихся с середины сентября по середину октября 2025 года.

Батальоны 125 бригады "раздали" в подчинение другим подразделениям ВСУ, рассказали родственники бойца на условиях анонимности медиа "Громадське". Во время одной атаки ВС РФ россияне обошли позиции украинцев, добрались до операторов БпЛА, а затем позиции "забросали" минометным огнем, говорится в статье, которая появилась 12 ноября.

О том, что произошло, ориентировочно, 19 сентября, журналистам рассказала девушка одного из бойцов по имени Орест. Орест был минометчиком, и исчез со связи с сентября. По словам собеседницы журналистов, россияне обошли позиции операторов БпЛА и минометчиков, а затем начали массированный обстрел.

"На следующий день уже началась "мясорубка" и хаотичный отход с позиций", — говорится в статье.

Один из командиров батальонов, которые находились на позициях в Полтавке и Ольговском, а также другие бойцы 125 ОВМБр ВСУ и родственники, рассказали о трагических событиях сентября 2025 года.

Батальоны 125 бригады подчинялись другим подразделениям. В связи с этим собственное командование не может точно сказать, какие приказы отдавались и что произошло. Другие бригады говорят о проведении расследования. Между тем батальоны не имели полного комплектования, но в начале сентября срочно прибыли на позиции в Запорожской области.

В Полтавке и Ольговском находились три батальона — 217, объединенный с 219, и 218. 217 батальон подчинялся 102 бригаде, 218 — 110 бригаде.

16 сентября бойцы прибыли на позиции. При этом военные рассказали журналистам, что получили поддержку от подразделений, в которые их отправили.

125 бригада ВСУ — позиции 217 и 218 батальонов по состоянию на 18 ноября Фото: Google Maps

20 сентября после мощного штурма ВС РФ, вероятно, 218 батальон отошел с позиций на 6 км.

После этого соседний батальон еще почти месяц, до 16 октября, удерживал позиции и не допускал окружения. Проблема заключалась, среди прочего, в недостатке операторов дронов, которые могли бы прикрыть пехоту. Кроме того, позади не были готовы фортификации для отступления, хотя командование уверяет, что все было готово. Еще одна проблема — заявления семей, что был запрет эвакуации раненых. Один из командиров объяснил, что был не запрет, а ограничение: большая группа сразу вызывала на себя огонь ВС РФ, поэтому приказали вывозить по 3-4 раненых, в зависимости от тяжести состояния.

125 бригада ВСУ — линия фронта возле Полтавки и Ольговского 20 октября Фото: DeepState

Согласно данным "Громадського", из, ориентировочно, 350 бойцов батальонов пропало без вести 46 человек. Точно известно о гибели трех человек. Родственники говорят о служебной халатности и неэффективном управлении. Между тем командование 125 бригады провело онлайн-встречу и, среди прочего, объяснило, что не могло не выполнить приказы командования и самовольно выводить бойцов.

"Мы предоставляли донесение старшему начальнику о рисках оперативного окружения, сложности эвакуации раненых и погибших, истощения личного состава. Но мы не могли не принять приказ или отказаться от него, потому что это приказ высшего штаба", — привело "Громадське" слова командира 2 батальона 125 ОВМБр ВСУ.

Бойцы 125-й бригады пропали без вести — что известно

Фокус писал о 125 бригаде ВСУ и о жалобах родственников на исчезновение отцов и сыновей и отсутствие реакции командования. 2 ноября командование бригады опубликовало официальные объяснения относительно трагических событий в Запорожской области. Уточнялось, что проблемные батальоны действительно находились в подчинении других подразделений, и заверили, что будут находиться на связи и сообщат о результатах расследования.

Напоминаем, в сентябре медиа писали о ремонтном батальоне 125 бригады, часть которого была готова уйти в СЗЧ из-за угрозы отправки на фронт. Между тем в октябре стало известно о новом командире бригады: им стал Владимир Фокин, который ранее служил в 3 ОШбр.