На Запорожском направлении пропали военные 125-ой ОМБр: что говорит командование

Военнослужащие 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, выполнявшие боевую задачу вблизи населенных пунктов Полтавка и Ольговское на Запорожском направлении, потеряли связь с командованием и в настоящее время считаются пропавшими без вести, ранеными или погибшими.

Командование 125-й бригады опубликовало официальное заявление, о ситуации с бойцами, которые выполняли задачи на Запорожском направлении. В нем сказано, что пропавшие под Полтавкой и Ольговским военные находились под управлением другого подразделения.

"Подразделения, выполнявшие боевые задачи на Запорожском направлении, вблизи населенных пунктов Полтавка и Ольговское, находились в оперативном подчинении другого военного формирования и действовали по распоряжениям соответствующего командования", — говорится в заявлении.

При этом командование 125-й бригады уточнило, что не участвовало в планировании или управлении операцией и, соответственно, не имело полномочий вмешиваться в процесс принятия решений.

Также руководство бригады назвало установление обстоятельств произошедшего приоритетной задачей. Проверка проводится во взаимодействии с другими военными структурами.

В заключение командование пообещало наладить постоянную коммуникацию с семьями пропавших, погибших и раненых военнослужащих, чтобы избежать информационного вакуума и обеспечить прозрачность взаимодействия.

"Для недопущения потери связи между семьями наших военнослужащих — погибших, без вести пропавших или находящихся в лечебных учреждениях — в ближайшее время будет налажена постоянная коммуникация с ответственными подразделениями бригады", — говорится в официальном сообщении подразделения.

Ситуация с 125-й бригадой

Отметим, что в комментариях пользователи возмущаются сложившейся ситуацией, в которой командование подразделения якобы не хочет нести ответственность за бойцов, перекладывая ее на командиров “другого подразделения”.

Напомним, в сентябре произошел скандал в 125-й бригаде ВСУ, в которой 24 бойца решили самовольно покинуть часть, потому что их переводили в штурмовой батальон. По словам одного из бойцов, подразделение планировали направить на передовую, хотя ранее обещали использовать его для инженерных задач во втором и третьем эшелоне.

Командование тогда отреагировало на скандал в 125-й бригаде и отменило решение о переводе в пехоту. А в октябре 2025 командиром 125 отдельной тяжелой механизированной бригады стал майор Владимир Фокин с позывным "Фока".