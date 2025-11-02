На Запорізькому напрямку зникли військові 125-ої ОМБр: що каже командування

Військовослужбовці 125-ї окремої важкої механізованої бригади, які виконували бойове завдання поблизу населених пунктів Полтавка та Ольгівське на Запорізькому напрямку, втратили зв'язок із командуванням і наразі вважаються зниклими безвісти, пораненими або загиблими.

Командування 125-ї бригади опублікувало офіційну заяву про ситуацію з бійцями, які виконували завдання на Запорізькому напрямку. У ній сказано, що військові, які зникли під Полтавкою і Ольгівським, перебували під управлінням іншого підрозділу.

"Підрозділи, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку, поблизу населених пунктів Полтавка та Ольгівське, перебували в оперативному підпорядкуванні іншого військового формування та діяли за розпорядженнями відповідного командування", — йдеться в заяві.

При цьому командування 125-ї бригади уточнило, що не брало участі в плануванні або управлінні операцією і, відповідно, не мало повноважень втручатися в процес ухвалення рішень.

Відео дня

Також керівництво бригади назвало встановлення обставин події пріоритетним завданням. Перевірка проводиться у взаємодії з іншими військовими структурами.

Важливо

Військові однієї з бригад заявили про намір масово піти в СЗЧ: у чому причина, – ЗМІ

Насамкінець командування пообіцяло налагодити постійну комунікацію з сім'ями зниклих, загиблих і поранених військовослужбовців, щоб уникнути інформаційного вакууму та забезпечити прозорість взаємодії.

"Для недопущення втрати зв’язку між родинами наших військовослужбовців — загиблих, безвісти зниклих або тих, хто перебуває в лікувальних закладах — найближчим часом буде налагоджено постійну комунікацію з відповідальними підрозділами бригади", — йдеться в офіційному повідомленні підрозділу.

Ситуація зі 125-ю бригадою

Зазначимо, що в коментарях користувачі обурюються ситуацією, що склалася, в якій командування підрозділу нібито не хоче нести відповідальність за бійців, перекладаючи її на командирів "іншого підрозділу".

Нагадаємо, у вересні стався скандал у 125-й бригаді ЗСУ, в якій 24 бійці вирішили самовільно покинути частину, бо їх переводили в штурмовий батальйон. За словами одного з бійців, підрозділ планували спрямувати на передову, хоча раніше обіцяли використати його для інженерних завдань у другому і третьому ешелоні.

Командування тоді відреагувало на скандал у 125-й бригаді та скасувало рішення про переведення в піхоту. А в жовтні 2025 року командиром 125 окремої важкої механізованої бригади став майор Володимир Фокін із позивним "Фока".