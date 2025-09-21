Військові однієї з бригад заявили про намір масово піти в СЗЧ: у чому причина, – ЗМІ

Військовослужбовці ремонтного батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади оголосили про намір масово залишити частину після наказу командування про їхній перехід у штурмовий підрозділ. Про рішення колективу та його причини розповів один із військових — Володимир Романів.

Related video

За словами Романіва, рембат сформований із бійців колишнього 219-го батальйону, які з початку війни виконують бойові завдання і далі продовжують службу. Він додав, що силами друзів і родичів у частині облаштували майстерню: придбали 3D-принтери та мікроскоп для ремонту безпілотників, а також зазначив, що в цьому батальйоні служить його син — фахівець із дронів, пише Zaxid.net.

Романів навів історію сина: "Мій син закінчив політех за фахом комп’ютерні технології. Йому ще не виповнилось 25 років, він підписав контракт та пішов добровольцем. У цивільному житті він уже був фахівцем по дронах, мав відношення саме у наш батальйон на майстра-інженера з виготовлення та ремонту безпілотників. Чотири рази його кидали то в один підрозділ, то в інший. Тиждень тому він перебрався до нас і зараз приходить бойове розпорядження – мого сина кидають в 218 батальйон. На "м'ясо", в стрілецькі роти відбивати позиції, які вони втратили", — сказав він, закликаючи командування утриматись від необдуманих рішень і не відправляти інженерів-ремонтників на штурмові операції.

Бойове розпорядження про перехід у 218-й батальйон, за словами Романіва, стосується не лише його сина, а й понад 20 інших бійців рембату — загалом у підрозділі близько 70 військових. Романів додав: "Я не в тому списку, але я, як батько, солідарний з моїм сином – ми всі вирішили йти в СЗЧ. Усі 24 людини, яких це стосується. Переважно це люди старші 50 років. У чому найбільший абсурд – зараз війна безпілотників, потрібні фахівці. Мій син, який є фахівцем, його кидають в окоп. Чоловіки за 50, які теж не штурмовики по віку, їх теж кидають в окоп", — сказав військовий.

Після отримання наказу ремонтники планують масово піти в СЗЧ — таким чином вони сподіваються привернути увагу до ситуації та відстояти необхідність залишити фахівців у технічних підрозділах.

Нагадаємо, за словами народного депутата Сергія Рахманіна, здебільшого в СЗЧ йдуть мобілізовані, які "загубилися" дорогою до пункту дислокації їхньої бригади.

Зокрема, Міноборони повідомляло, що посилення покарання за невиконання наказів для військових не буде.