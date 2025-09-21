Военные одной из бригад заявили о намерении массово уйти в СВЧ: в чем причина, — СМИ

Военнослужащие ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады объявили о намерении массово покинуть часть после приказа командования об их переходе в штурмовое подразделение. О решении коллектива и его причинах рассказал один из военных — Владимир Романов.

По словам Романова, рембат сформирован из бойцов бывшего 219-го батальона, которые с начала войны выполняют боевые задачи и дальше продолжают службу. Он добавил, что силами друзей и родственников в части обустроили мастерскую: приобрели 3D-принтеры и микроскоп для ремонта беспилотников, а также отметил, что в этом батальоне служит его сын — специалист по дронам, пишет Zaxid.net.

Романов привел историю сына: "Мой сын закончил политех по специальности компьютерные технологии. Ему еще не исполнилось 25 лет, он подписал контракт и пошел добровольцем. В гражданской жизни он уже был специалистом по дронам, имел отношение именно в наш батальон на мастера-инженера по изготовлению и ремонту беспилотников. Четыре раза его бросали то в одно подразделение, то в другое. Неделю назад он перебрался к нам и сейчас приходит боевое распоряжение — моего сына бросают в 218 батальон. На "мясо", в стрелковые роты отбивать позиции, которые они потеряли", — сказал он, призывая командование воздержаться от необдуманных решений и не отправлять инженеров-ремонтников на штурмовые операции.

Боевое распоряжение о переходе в 218-й батальон, по словам Романова, касается не только его сына, но и более 20 других бойцов рембата — всего в подразделении около 70 военных. Романив добавил: "Я не в том списке, но я, как отец, солидарен с моим сыном — мы все решили идти в СЗЧ. Все 24 человека, которых это касается. В основном это люди старше 50 лет. В чем самый большой абсурд — сейчас война беспилотников, нужны специалисты. Мой сын, который является специалистом, его бросают в окоп. Мужчины за 50, которые тоже не штурмовики по возрасту, их тоже бросают в окоп", — сказал военный.

После получения приказа ремонтники планируют массово уйти в СЗЧ — таким образом они надеются привлечь внимание к ситуации и отстоять необходимость оставить специалистов в технических подразделениях.

