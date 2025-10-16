Новым командиром 125 бригады стал майор Владимир Фокин: 10 лет воевал с РФ (видео)

Майор Владимир Фокин с позывным "Фока" был заместителем командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ, а в октябре 2025 года получил новое назначение и стал командиром 125 отдельной тяжелой механизированной бригады. Ранее она называлась львовской 125 бригадой Сил территориальной обороны. Бойцы ремонтного батальона бригады жаловались на командование, а теперь ими будет заниматься офицер, который муштровал 3 ОШБр.

Владимир Фокин получил пожелания "сил и новых побед" от военнослужащих 125 ОМБр ВСУ, говорится в сообщении страницы Facebook Центра поддержки бригады. Как майор рассказал "5 каналу", он с 2015 года воевал с россиянами во время Антитеррористической операции, потом уволился, но с началом полномасштабного вторжения вернулся в армию. Фокус собрал информацию о том, как львовская 125 бригада получила нового командира и чем Владимир Фокин занимался до нового назначения.

Владимир Фокин — о службе в ВСУ

Владимир Фокин — причины, почему во львовской 125 бригаде сменили командира

Львовская 125 бригада получила нового командира через несколько дней после того, как медиа Zaxid Net написало о проблемах с ремонтным батальоном. Военнослужащий 219 ремонтного батальона Владимир Романив заявил, что его подразделение планируют послать на переднюю линию, хотя обещали, что они будут копать окопы на второй и третьей. Между тем состав батальона — люди старшего возраста с болезнями, которые не могут этим заниматься, пояснил Романив. Бойцы заверили, что готовы самовольно покинуть часть (уйти в СЗЧ), если командование не прекратит посылать их на передовую.

Собеседник журналистов объяснил, что военные 219 батальона самостоятельно наладили мастерскую по ремонту дронов, а теперь треть подразделения якобы готовятся отправить стрелками "на мясо". Речь идет о 24 человек, большинство — в возрасте от 50 лет.

"Я не в том списке, но я, как отец, солидарен с моим сыном — мы все решили идти в СЗЧ", — заявил Романов за месяц до сообщения о том, что во львовской 125-й бригаде новое командование.

Как написало "Суспільне", Владимир Фокин возглавил 125 бригаду, которой до него командовал полковник Вадим Бондаренко.

Владимир Фокин — биография

Новый командир львовской 125 бригады Владимир Фокин — 33-летний участник Революции достоинства и бывший тренер по плаванию, который с началом гибридного вторжения РФ в 2014 году пошел защищать Украину. В разговоре с журналисткой Натальей Мосейчук боец рассказал, что хотел заключить контакт на службу в ВСУ, но не удалось. Впрочем, в 2015 году он присоединился к рядам Национальной гвардии. После этого — служба в батальоне "Азов" НГУ, а в 2017 — демобилизация. В феврале 2022 года Фокин вернулся в ряды подразделения и, среди прочего, вместе с побратимами держал линию обороны в Харьковской области. В 2025 году майор оказался в должности заместителя командира 3 ОШБр по вопросам логистики. С октября львовская 125 бригада получила нового командира, и "Фока" будет налаживать боевые возможности подразделения.

Отметим, Фокус писал, как Владимир Фокин оценивает российско-украинскую войну и ситуацию на фронте. В апреле 2025 года офицер, который в то время был командиром 1 штурмового батальона 3 ОШБр, предупредил, что россияне готовятся к наступлению и есть угроза на Лиманском направлении. Год назад, в 2024, "Фока" описывал бои под Макеевкой Луганской области: населенный пункт пытались отбить у врага.

Напоминаем, зимой 2025 года ГБР открыла дело против командира бригады ТрО, который отвечал за оборону под Харьковом.