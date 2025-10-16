Новим командиром 125 бригади став майор Володимир Фокін: 10 років воював з РФ (відео)

Майор Володимир Фокін з позивним "Фока" був заступником командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, а у жовтні 2025 року отримав нове призначення і став командиром 125 окремої важкої механізованої бригади. Раніше вона називалась львівською 125 бригадою Сил територіальної оборони. Бійці ремонтного батальйону бригади скаржились на командування, а тепер ними займатиметься офіцер, який муштрував 3 ОШБр.

Володимир Фокін отримав побажання "сил та нових звитяг" від військовослужбовців 125 ОМБр ЗСУ, ідеться у дописі сторінки Facebook Центру підтримки бригади. Як майор розповів "5 каналу", він з 2015 року воював з росіянами під час Антитерористичної операції, потім звільнився, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся у військо. Фокус зібрав інформацію про те, як львівська 125 бригада отримала нового командира і чим Володимир Фокін займався до нового призначення.

Володимир Фокін - про службу у ЗСУ

Володимир Фокін — причини, чому у львівській 125 бригаді змінили командира

Львівська 125 бригада отримала нового командира через кілька днів після того, як медіа Zaxid Net написало про негаразди з ремонтним батальйоном. Військовослужбовець 219 ремонтного батальйону Володимир Романів заявив, що його підрозділ планують послати на передню лінію, хоч обіцяли, що вони копатимуть окопи на другій та третій. Тим часом склад батальйону — люди старшого віку з хворобами, які не можуть цим займатись, пояснив Романів. Бійці запевнили, що готові самовільно залишити частину (піти в СЗЧ), якщо командування не припинить посилати їх на передову.

Співрозмовник журналістів пояснив, що військові 219 батальйону самостійно налагодили майстерню з ремонту дронів, а тепер третину підрозділу начебто готуються відправити стрільцями "на м'ясо". Ідеться про 24 осіб, більшість — віком від 50 років.

"Я не в тому списку, але я, як батько, солідарний з моїм сином — ми всі вирішили йти в СЗЧ", — заявив Романів за місяць до повідомлення про те, що у львівській 125-й бригаді нове командування.

Як написало "Суспільне", Володимир Фокін очолив 125 бригаду, якою до нього командував полковник Вадим Бондаренко.

Володимир Фокін — біографія

Новий командир львівської 125 бригади Володимир Фокін — 33-річний учасник Революції гідності та колишній тренер з плавання, який з початком гібридного вторгнення РФ у 2014 році пішов захищати Україну. У розмові з журналісткою Наталею Мосейчук боєць розповів, що хотів укласти контакт на службу в ЗСУ, але не вдалось. Втім, у 2015 році він долучився до лав Національної гвардії. Після цього — служба в батальйоні "Азов" НГУ, а у 2017 — демобілізація. В лютому 2022 року Фокін повернувся до лав підрозділу і, серед іншого, разом з побратимами тримав лінію оборону у Харківській області. У 2025 році майор опинився на посаді заступника командира 3 ОШБр з питань логістики. З жовтня львівська 125 бригада отримала нового командира, і "Фока" налагоджуватиме бойові спроможності підрозділу.

Зазначимо, Фокус писав, як Володимир Фокін оцінює російсько-українську війну та ситуацію на фронті. У квітні 2025 року офіцер, який на той час був командиром 1 штурмового батальйону 3 ОШБр, попередив, що росіяни готуються до наступу і є загроза на Лиманському напрямку. Рік тому, у 2024, "Фока" описував бої під Макіївкою Луганської області: населений пункт намагались відбити у ворога.

Нагадуємо, взимку 2025 року ДБР відкрила справу проти командира бригади ТрО, який відповідав за оборону під Харковом.