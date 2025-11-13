Зникнення бійців 125 бригади: чому стався провал під Ольгівським та Полтавкою, — Громадське

Бійці 125 окремої важкої механізованої бригади (колишньої бригади Територіальної оборони) Збройних сил України тримали позиції під Полтавкою та Ольгівським Запорізької області, розповіли журналісти. У жовтні 2025 року командування бригади підтвердило втрати і пообіцяло встановити усі обставини. Родичі бійців навели деякі деталі боїв, які відбулись в середині вересня.

Батальйони 125 бригади "пороздавали" у підпорядкування іншим підрозділам ЗСУ, розповіли родичі бійці на умовах анонімності медіа "Громадське". Під час однієї атаки ЗС РФ росіяни обійшли позиції українців, дістались до операторів БпЛА, а потім позиції "закидали" мінометним вогнем, ідеться у статті, яка з'явилась 12 листопада.

Про те, що відбулось, орієнтовно, 19 вересня, журналістам розповіла дівчина одного з бійців на ім'я Орест. Орест був мінометником, і зник зі зв'язку з вересня. Зі слів співрозмовниці журналістів, росіяни обійшли позиції операторів БпЛА та мінометників, а потім почали масований обстріл.

Відео дня

"Наступного дня вже почалася "м’ясорубка" і хаотичний відхід із позицій", — ідеться у статті.

Один з командирів батальйонів, які перебували на позиціях у Полтавці та Ольгівському, а також інші бійці 125 ОВМБр ЗСУ та родичі, розповіли про трагічні події вересня 2025 року.

Батальйони 125 бригади підпорядковувались іншим підрозділам. У зв'язку з цим власне командування не може точно сказати, які накази віддавались і що сталось. Інші бригади говорять про проведення розслідування. Тим часом на батальйони не мали повного комплектування, але на початку вересня терміново прибули на позиції у Запорізькій області.

У Полтавці та Ольгівському перебували три батальйони — 217, об'єднаний з 219, та 218. 217 батальйон підпорядковувався 102 бригаді, 218 — 110 бригаді.

16 вересня бійці прибули на позиції. При цьому військові розповіли журналістам, що отримали підтримку від підрозділів, що яких їх відрядили.

125 бригада ЗСУ - позиції 217 та 218 батальйонів станом на 18 листопада Фото: Google Maps

20 вересня після потужного штурму ЗС РФ, ймовірно, 218 батальйон відійшов за позицій на 6 км.

Після цього сусідній батальйон ще майже місяць, до 16 жовтня, втримував позиції і не допускав оточення. Проблема полягала, серед іншого, у нестачі операторів дронів, які могли б прикрити піхоту. Крім того, позаду не були готові фортифікації для відступу, хоча командування запевняє, що все було готове. Ще одна проблема — заяви родин, що була заборона евакуації поранених. Один з командирів пояснив, що була не заборона, а обмеження: велика група відразу викликала на себе вогонь ЗС РФ, тому наказали вивозити по 3-4 поранених, залежно від важкості стану.

125 бригада ЗСУ - лінія фронту біля Полтавки та Ольгівського 20 жовтня Фото: DeepState

Згідно з даними "Громадського", з, орієнтовно, 350 бійців батальйонів зникло безвісти 46 людей. Точно відомо про загибель трьох людей. Родичі говорять про службову недбалість та неефективне управління. Тим часом командування 125 бригади провело онлайн-зустріч і, серед іншого, пояснило, що не мало можливості не виконувати накази командування і самовільно виводити бійців.

"Ми надавали донесення старшому начальнику щодо ризиків оперативного оточення, складності евакуації поранених і загиблих, виснаження особового складу. Але ми не могли не прийняти наказ чи відмовитися від нього, тому що це наказ вищого штабу", — навело "Громадське" слова командира 2 батальйон 125 ОВМБр ЗСУ.

Бійці 125-ї бригади зникли безвісти — що відомо

Фокус писав про 125 бригаду ЗСУ та про скарги родичів на зникнення батьків й синів та відсутність реакції командування. 2 листопада командування бригади опублікувало офіційні пояснення щодо трагічних подій у Запорізькій області. Уточнювалось, що проблемні батальйони справді перебували у підпорядкуванні інших підрозділів, та запевнили, що перебуватимуть на зв'язку та повідомлять про результати розслідування.

Нагадуємо, у вересня медіа писали про ремонтний батальйон 125 бригади, ретина якого була готова піти в СЗЧ через загрозу відправки на фронт. Тим часом у жовтні стало відомо про нового командира бригади: ним став Володимир Фокін, який раніше служив у 3 ОШбр.