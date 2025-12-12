В Україні скасували паперові військово-облікові документи: хто отримає повістки, — юрист

Паперові військові квитки в Україні повністю замінить "Резерв+", а відстрочку від мобілізації та інші дані чоловіків підтверджуватимуть лише через систему "Оберіг". Адвокат Роман Ухов розповів, хто тепер ризикує отримати повістку або навіть бути доставленим у ТЦК.

Український уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Тепер вони створюються виключно в електронному форматі. Основною формою ВОД став "Резерв ID", який можна отримати у застосунку "Резерв+". Про це 10 грудня заявили у Міністерстві оборони.

Військовозобов'язаним, які не можуть користуватись електронним документам, пропонують демонструвати в разі перевірки його паперову версію:

роздруковану самостійно, для чого потрібно завантажити PDF-файл у "Резерв+" або на порталі "Дія";

отриману у ТЦК.

Відстрочка від мобілізації: що зміниться для українців

Ухов у коментарі "ТСН.ua" 12 грудня пояснив, що ТЦК й раніше ставили у пріоритет дані з реєстру "Оберіг". Якщо якісь дані були лише у паперових документах, військовозобов'язаним навіть доводилося добиватись їх визнання через суд, зокрема підстави для відстрочки від мобілізації могли просто не врахувати.

"Якщо у органів ТЦК в цій базі "Оберіг" не було відповідних відомостей, то відомості у друкованому варіанті ТЦК могли до уваги не брати", — підкреслив юрист, зауваживши, що громадяни мали самі йти у військкомат і добиватись оновлення даних, щоб уникнути проблем.

Тепер, ймовірно, паперові ВОД стануть недійсними, але можливість уточнити дані та внести їх до реєстру "Оберіг" залишиться.

"Я так розумію, що це покликане для того, щоб розширити кількість осіб, які підлягають призову… ТЦК вже може вільно казати, що у нас немає жодної інформації про те, що ви виключені з обліку, що ви колись хворіли", — припустив Ухов.

З його слів, багато паперових справ у військкоматах втрачені, знищені або "переміщені" до архівів, тому підтвердження даних часто неможливе. Тож для українців, інформації про яких немає у реєстрі, обставини можуть змінитися.

"На даний час, якщо людина зможе пред’явити працівникам поліції, які супроводжують працівників ТЦК при сповіщенні, хоча б документи, які посвідчують особу, прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, то працівники ТЦК в телефонному режимі можуть отримувати інформацію з реєстру "Оберіг", що вони здійснюють постійно", — пояснив юрист.

Він попередив, що навіть у випадку, якщо людина має законні підстави для відстрочки від мобілізації, але не має при собі "Резерв ID", їй загрожуватиме затримання й доставлення у ТЦК. Однак для тих, хто не порушує правіла військового обліку, нічого не зміниться, якщо завжди мати при собі "Резерв+" або роздрукований документ.

Відстрочка від мобілізації: порада від адвоката

"Я б дуже сильно рекомендував перевірити дані, які наявні у базі "Оберіг", тобто через застосунок "Резерв+" або через особистий кабінет на порталі "Дія". Для того, щоб перевірити, чи є відповідні відомості, які дають право на відстрочку або бронювання", — наголосив Ухов.

Якщо даних у реєстрі немає, паперові документи не будуть підставою для підтвердження права на звільнення або відстрочку від мобілізації. Мало того, в такому разі навіть на відсутності порушення обліку або розшуку військові ТЦК можуть вручити повістку. Військовозобов'язаного запросять оновити дані та пройти ВЛК, якщо ж комісія вже пройдена, можуть вручити і "бойову повістку" — направити на проходження військової служби.

"Якщо є порушення військового обліку, то такий громадянин може затримуватися для доставлення до органів ТЦК з відповідним складанням протоколу про затримання, виклику безоплатної правової допомоги та інших дій, передбачених законодавством", — додав юрист.

Нагадаємо, 8 грудня у Міноборони анонсували сповіщення про відправлення повістки військовозобов'язаним у застосунку "Резерв+". Також українці зможуть отримувати повідомлення про розгляд адмінсправ.

Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов'язаних, тепер працівників в Україні можна буде бронювати від мобілізації на 45 календарних днів для регулювання формальних процедур.