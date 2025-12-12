В Украине отменили бумажные военно-учетные документы: кто получит повестки, — юрист

Бумажные военные билеты в Украине полностью заменит "Резерв+", а отсрочку от мобилизации и другие данные мужчин будут подтверждать только через систему "Оберіг". Адвокат Роман Ухов рассказал, кто теперь рискует получить повестку или даже быть доставленным в ТЦК.

Украинское правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов. Теперь они создаются исключительно в электронном формате. Основной формой ВОД стал "Резерв ID", который можно получить в приложении "Резерв+". Об этом 10 декабря заявили в Министерстве обороны.

Военнообязанным, которые не могут пользоваться электронным документам, предлагают демонстрировать в случае проверки его бумажную версию:

распечатанную самостоятельно, для чего нужно загрузить PDF-файл в "Резерв+" или на портале "Дія";

полученную в ТЦК.

Отсрочка от мобилизации: что изменится для украинцев

Ухов в комментарии "ТСН.ua" 12 декабря объяснил, что ТЦК и раньше ставили в приоритет данные из реестра "Оберіг". Если какие-то данные были только в бумажных документах, военнообязанным даже приходилось добиваться их признания через суд, в частности основания для отсрочки от мобилизации могли просто не учесть.

"Если у органов ТЦК в этой базе "Оберіг" не было соответствующих сведений, то сведения в печатном варианте ТЦК могли во внимание не принимать", — подчеркнул юрист, отметив, что граждане должны были сами идти в военкомат и добиваться обновления данных, чтобы избежать проблем.

Теперь, вероятно, бумажные ВОД станут недействительными, но возможность уточнить данные и внести их в реестр "Оберіг" останется.

"Я так понимаю, что это призвано для того, чтобы расширить количество лиц, которые подлежат призыву... ТЦК уже может свободно говорить, что у нас нет никакой информации о том, что вы исключены из учета, что вы когда-то болели", — предположил Ухов.

По его словам, много бумажных дел в военкоматах потеряны, уничтожены или "перемещены" в архивы, поэтому подтверждение данных часто невозможно. Поэтому для украинцев, информации о которых нет в реестре, обстоятельства могут измениться.

"В настоящее время, если человек сможет предъявить работникам полиции, которые сопровождают работников ТЦК при оповещении, хотя бы документы, удостоверяющие личность, фамилию, имя, отчество, дату рождения, идентификационный код, то работники ТЦК в телефонном режиме могут получать информацию из реестра "Оберег", что они осуществляют постоянно", — пояснил юрист.

Он предупредил, что даже в случае, если человек имеет законные основания для отсрочки от мобилизации, но не имеет при себе "Резерв ID", ему грозит задержание и доставка в ТЦК. Однако для тех, кто не нарушает правила воинского учета, ничего не изменится, если всегда иметь при себе "Резерв+" или распечатанный документ.

Отсрочка от мобилизации: совет от адвоката

"Я бы очень сильно рекомендовал проверить данные, которые имеются в базе "Оберіг", то есть через приложение "Резерв+" или через личный кабинет на портале "Дія". Для того, чтобы проверить, есть ли соответствующие сведения, которые дают право на отсрочку или бронирование", — подчеркнул Ухов.

Если данных в реестре нет, бумажные документы не будут основанием для подтверждения права на освобождение или отсрочку от мобилизации. Мало того, в таком случае даже при отсутствии нарушения учета или розыска военные ТЦК могут вручить повестку. Военнообязанного пригласят обновить данные и пройти ВВК, если же комиссия уже пройдена, могут вручить и "боевую повестку" — направить на прохождение военной службы.

"Если есть нарушения воинского учета, то такой гражданин может задерживаться для доставки в органы ТЦК с соответствующим составлением протокола о задержании, вызова бесплатной правовой помощи и других действий, предусмотренных законодательством", — добавил юрист.

Напомним, 8 декабря в Минобороны анонсировали оповещения об отправке повестки военнообязанным в приложении "Резерв+". Также украинцы смогут получать уведомления о рассмотрении админдел.

Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных, теперь работников в Украине можно будет бронировать от мобилизации на 45 календарных дней для регулирования формальных процедур.