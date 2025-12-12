Після СЗЧ в штурм: що означає нове розпорядження Генштабу та що кажуть військові

Інформація про те, що військових після СЗЧ нібито повертатимуть до служби лише через штурмові підрозділи, спричинила гостру дискусію в армійському середовищі. Генштаб заперечує існування жорсткої директиви, однак військові та юристи попереджають: за відсутності прозорих правил різниця між офіційними заявами й реальною практикою може мати серйозні наслідки для мотивації та кількості СЗЧ.

Українських військовослужбовців попереджають про нібито зміни у порядку повернення до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ). За даними низки медіа, механізм повернення значно ускладнили — тепер, нібито, повернутися можна лише у Десантно-штурмові війська (ДШВ) або штурмові підрозділи.

Журналісти з посиланням на повідомлення з військових частин та слова окремих командирів зазначають, що відповідна практика застосовується як інструмент жорсткішого контролю та спрямування особового складу до підрозділів із найбільшою потребою у поповненні. За їх даними, рекомендаційні листи командирів або попередній бойовий досвід у таких випадках можуть не враховуватися, а сам механізм переведення після СЗЧ став значно більш формалізованим.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ публічно заперечували наявність офіційних директив, які б прямо зобов'язували направляти всіх військових після СЗЧ лише до ДШВ чи штурмових підрозділів, наголошуючи, що рішення ухвалюються з урахуванням потреб армії та конкретної ситуації.

Попри це, правозахисники та окремі військові експерти звертають увагу, що на практиці різниця між формальними заявами та реальними процедурами може бути суттєвою, а відсутність чітко прописаних і публічних правил лише посилює напруження довкола теми СЗЧ в умовах тривалої війни.

Коментуючи інформацію про нібито обмеження для військових, які повертаються після самовільного залишення частини, майор ЗСУ та командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась заявив, що на практиці повернення можливе і без прив'язки виключно до "держштурмових" підрозділів.

"Якщо займатись питанням професійно, то ти завжди доб'єшся результату. 413-й батальйон "Рейд" зараз забирає людей, які хочуть повернутися з СЗЧ до нас на службу — ми їх забираємо", — зазначив Фокусу Карась.

Він також зазначив, що бачив спростування Генерального штабу ЗСУ щодо інформації про обмеження лише Десантно-штурмовими або штурмовими полками, і пояснив: розподіл військових здійснює кадровий центр Генерального штабу, який самостійно визначає, куди направляти людей. При цьому, наголосив він, ідеться не обов'язково про штурмові підрозділи — це можуть бути й інші частини, зокрема кадрові бригади.

Військовий зауважив, що централізований розподіл теоретично може працювати ефективно, якщо буде налагоджений належним чином. Водночас Карась підкреслив, що значна частина обговорень навколо цієї теми є перебільшенням і наслідком небажання розібратися у власних правах, додавши, що їхній підрозділ уже зараз приймає всіх, хто повертається з СЗЧ через судову процедуру, і готовий публічно пояснювати, як саме це відбувається.

Розпорядження Генштабу: у чому нюанс

Військовий адвокат Олег Леонтьєв, коментуючи інформацію про можливе обмеження повернення після СЗЧ лише штурмовими підрозділами, підтвердив, що відповідний лист Генерального штабу ЗСУ справді існує, однак наголосив: він не скасовує чинне законодавство, яке регулює проходження військової служби.

За словами юриста, питання місця подальшої служби кожного військовослужбовця має вирішуватися індивідуально — з урахуванням стану здоров'я, обмежень, висновків ВЛК та норм профільних законів і підзаконних актів, зокрема законів "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", указу президента №1153 та відповідних інструкцій.

Леонтьєв пояснив, що поява такого листа Генштабу стала реакцією на хвилю так званих "переведень через СЗЧ", яка поширилася країною після рекомендацій окремих юристів, і яку військове командування намагалося зупинити.

Водночас адвокат наголосив, що військовослужбовцям, які мають обмеження за станом здоров'я або інші законні підстави, не варто панікувати — у таких випадках слід керуватися саме нормами чинного законодавства, а не лише службовими листами.

"Формально — таке розпорядження (лист) Генштабу є. Але є закони й нормативні документи, які в кожному конкретному випадку дають змогу визначити місце проходження служби залежно від обставин. Цей лист — спроба зупинити нонсенс із масовими "переведеннями через СЗЧ", але тим, хто має обмеження по службі, хвилюватися не слід", — зазначив Леонтьєв.

С СЗЧ у штурм: що кажуть військові про розпорядження Генштабу

У дискусії навколо можливих змін у механізмі повернення військових після самовільного залишення частини дедалі більше уваги приділяють не лише юридичним, а й психологічним наслідкам таких рішень. На цьому тлі звучать застереження щодо ризику повторних СЗЧ та зниження мотивації особового складу, якщо питання вирішувати виключно примусовими методами.

За словами військового психолога, офіцера 67-ї окремої механізованої бригади Андрія Козінчука, самовільне залишення частини є кримінальним правопорушенням, однак значна частина таких випадків пов'язана не з наміром остаточно залишити службу, а з бажанням змінити підрозділ або умови проходження служби. Він наголошує, що спроби "закривати" проблему адміністративними рішеннями без роботи з її причинами можуть мати протилежний ефект.

"Якщо людей із СЗЧ повертати у військо насильно, дуже висока ймовірність, що вони повторно підуть у СЗЧ. Морально-психологічний стан від цього точно не покращується, і я не вірю, що через страх і силу можна зробити ефективну систему", — зазначив Фокусу Козінчук.

Офіцер також звертає увагу, що нинішні рішення радше змінюють наслідки самовільного залишення частини, ніж усувають його передумови, серед яких — проблеми з переведеннями, кадровий голод і обмежені можливості рекрутингу в окремі підрозділи.

Подібні ризики бачить і військовослужбовець та громадський діяч Ігор Луценко. На його думку, жорсткі обмеження щодо повернення або переведення після СЗЧ можуть призвести не до зменшення таких випадків, а до їхнього зростання. Він вважає, що за відсутності можливості повернутися до служби у прийнятний для військового спосіб люди частіше обиратимуть повне неповернення до війська.

"Це означає, що буде більше СЗЧ. Люди будуть уходити, але повертатися з нього ніхто не буде. Жодних "штурмів" не станеться — всі просто підуть у СЗЧ і будуть ховатися. Ці розпорядження залишаться на папері", — каже Фокусу Луценко.

Він також наголосив, що, на його переконання, подібні рішення ухвалюються без належного прорахунку наслідків і створюють лише ілюзію контролю над ситуацією, тоді як на практиці держава не має ефективних інструментів примусово повернути таких людей до війська.

Нагадаємо, народний депутат Руслан Горбенко повідомив про приблизно 300 тисяч справ щодо дезертирства та СЗЧ в Україні. За його словами, у парламенті обговорюють посилення покарання за втечу зі служби, зокрема арешт рахунків і майна.

Народна депутатка Оксана Савчук уточнила, що тільки арештом рахунків зміни не обмежаться. За її словами, готується єдиний законопроєкт, який стосуватиметься ухилянтів і тих, хто вчинив СЗЧ.