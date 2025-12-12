После СОЧ в штурм: что означает новое распоряжение Генштаба и что говорят военные

Информация о том, что военных после СОЧ якобы будут возвращать к службе только через штурмовые подразделения, вызвала острую дискуссию в армейской среде. Генштаб отрицает существование жесткой директивы, однако военные и юристы предупреждают: при отсутствии прозрачных правил разница между официальными заявлениями и реальной практикой может иметь серьезные последствия для мотивации и количества СОЧ.

Украинских военнослужащих предупреждают о якобы изменениях в порядке возвращения к службе после самовольного оставления части (СОЧ). По данным ряда медиа, механизм возвращения значительно усложнили — теперь, якобы, вернуться можно только в Десантно-штурмовые войска (ДШВ) или штурмовые подразделения.

Журналисты со ссылкой на сообщения из воинских частей и слова отдельных командиров отмечают, что соответствующая практика применяется как инструмент более жесткого контроля и направления личного состава в подразделения с наибольшей потребностью в пополнении. По их данным, рекомендательные письма командиров или предыдущий боевой опыт в таких случаях могут не учитываться, а сам механизм перевода после СОЧ стал значительно более формализованным.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ публично отрицали наличие официальных директив, которые бы прямо обязывали направлять всех военных после СОЧ только в ДШВ или штурмовые подразделения, подчеркивая, что решения принимаются с учетом потребностей армии и конкретной ситуации.

Несмотря на это, правозащитники и отдельные военные эксперты обращают внимание, что на практике разница между формальными заявлениями и реальными процедурами может быть существенной, а отсутствие четко прописанных и публичных правил только усиливает напряжение вокруг темы СОЧ в условиях длительной войны.

Комментируя информацию о якобы ограничениях для военных, которые возвращаются после самовольного оставления части, майор ВСУ и командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась заявил, что на практике возвращение возможно и без привязки исключительно к "гоштурмовым" подразделениям.

"Если заниматься вопросом профессионально, то ты всегда добьешься результата. 413-й батальон "Рейд" сейчас забирает людей, которые хотят вернуться из СОЧ к нам на службу — мы их забираем", — отметил Фокусу Карась.

Он также отметил, что видел опровержение Генерального штаба ВСУ относительно информации об ограничении только Десантно-штурмовыми или штурмовыми полками, и пояснил: распределение военных осуществляет кадровый центр Генерального штаба, который самостоятельно определяет, куда направлять людей. При этом, подчеркнул он, речь идет не обязательно о штурмовых подразделениях — это могут быть и другие части, в частности кадровые бригады.

Военный отметил, что централизованное распределение теоретически может работать эффективно, если будет налажено должным образом. В то же время Карась подчеркнул, что значительная часть обсуждений вокруг этой темы является преувеличением и следствием нежелания разобраться в собственных правах, добавив, что их подразделение уже сейчас принимает всех, кто возвращается из СВЧ через судебную процедуру, и готов публично объяснять, как именно это происходит.

Распоряжение Генштаба: в чем нюанс

Военный адвокат Олег Леонтьев, комментируя информацию о возможном ограничении возвращения после СОЧ только штурмовыми подразделениями, подтвердил, что соответствующее письмо Генерального штаба ВСУ действительно существует, однако подчеркнул: оно не отменяет действующее законодательство, регулирующее прохождение военной службы.

По словам юриста, вопрос места дальнейшей службы каждого военнослужащего должен решаться индивидуально — с учетом состояния здоровья, ограничений, выводов ВВК и норм профильных законов и подзаконных актов, в частности законов "О воинской обязанности и военной службе", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", указа президента №1153 и соответствующих инструкций.

Леонтьев пояснил, что появление такого письма Генштаба стало реакцией на волну так называемых "переводов через СОЧ", которая распространилась по стране после рекомендаций отдельных юристов, и которую военное командование пыталось остановить.

В то же время адвокат отметил, что военнослужащим, которые имеют ограничения по состоянию здоровья или другие законные основания, не стоит паниковать — в таких случаях следует руководствоваться именно нормами действующего законодательства, а не только служебными письмами.

"Формально — такое распоряжение (письмо) Генштаба есть. Но есть законы и нормативные документы, которые в каждом конкретном случае позволяют определить место прохождения службы в зависимости от обстоятельств. Это письмо — попытка остановить нонсенс с массовыми "переводами через СОЧ", но тем, кто имеет ограничения по службе, волноваться не следует", — отметил Леонтьев.

С СОЧ в штурм: что говорят военные о распоряжении Генштаба

В дискуссии вокруг возможных изменений в механизме возвращения военных после самовольного оставления части все больше внимания уделяется не только юридическим, но и психологическим последствиям таких решений. На этом фоне звучат предостережения относительно риска повторных СОЧ и снижения мотивации личного состава, если вопрос решать исключительно принудительными методами.

По словам военного психолога, офицера 67-й отдельной механизированной бригады Андрея Козинчука, самовольное оставление части является уголовным правонарушением, однако значительная часть таких случаев связана не с намерением окончательно оставить службу, а с желанием сменить подразделение или условия прохождения службы. Он отмечает, что попытки "закрывать" проблему административными решениями без работы с ее причинами могут иметь противоположный эффект.

"Если людей из СОЧ возвращать в армию насильно, очень высока вероятность, что они повторно пойдут в СОЧ. Морально-психологическое состояние от этого точно не улучшается, и я не верю, что через страх и силу можно сделать эффективную систему", — отметил Фокусу Козинчук.

Офицер также обращает внимание, что нынешние решения скорее меняют последствия самовольного оставления части, чем устраняют его предпосылки, среди которых — проблемы с переводами, кадровый голод и ограниченные возможности рекрутинга в отдельные подразделения.

Подобные риски видит и военнослужащий и общественный деятель Игорь Луценко. По его мнению, жесткие ограничения по возвращению или переводу после СОЧ могут привести не к уменьшению таких случаев, а к их росту. Он считает, что при отсутствии возможности вернуться к службе приемлемым для военного способом люди чаще будут выбирать полное невозвращение в армию.

"Это означает, что будет больше СОЧ. Люди будут уходить, но возвращаться из него никто не будет. Никаких "штурмов" не произойдет — все просто уйдут в СОЧ и будут прятаться. Эти распоряжения останутся на бумаге", — говорит Фокусу Луценко.

Он также отметил, что, по его убеждению, подобные решения принимаются без надлежащего просчета последствий и создают лишь иллюзию контроля над ситуацией, тогда как на практике государство не имеет эффективных инструментов принудительно вернуть таких людей в армию.

Напомним, народный депутат Руслан Горбенко сообщил о примерно 300 тысячах дел по дезертирству и СОЧ в Украине. По его словам, в парламенте обсуждают ужесточение наказания за побег со службы, в частности арест счетов и имущества.

Народный депутат Оксана Савчук уточнила, что только арестом счетов изменения не ограничатся. По ее словам, готовится единый законопроект, который будет касаться уклонистов и тех, кто совершил СОЧ.