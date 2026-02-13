"Логичный шаг": в Сухопутных войсках объяснили, что на самом деле сделали с Интернациональными легионами

Подразделения иностранцев в рядах Сил обороны Украины на самом деле не расформировали, а трансформировали для того, "чтобы стать сильнее".

Интернациональные легионы были интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск, где они получат возможности карьерного роста и усиления собственных возможностей. О деталях реформы рассказали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Военные опровергли информацию западных медиа о том, что украинское командование якобы приняло в конце 2025 года решение о расформировании Интернациональных легионов, что деморализовало иностранцев-добровольцев, воюющих на стороне Украины. Зато, как пояснили в ВСУ, произошел не роспуск, а трансформация.

"Подразделения иностранцев не исчезают. Они трансформируются, чтобы стать сильнее. Вместо того чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, они интегрируются в состав эффективных и опытных подразделений Сухопутных войск", — говорится в сообщении.

В штурмовых подразделениях иностранные бойцы смогут усилить собственные возможности с помощью новой техники и вооружения.

"Боевые задачи остаются неизменными"

В Сухопутных войсках отмечают, что соответствующий шаг был "логичным", поскольку легионеры являются военнослужащими батальонов специального назначения в составе ВСУ. Именно штурмовыми и контрдиверсионными операциями занимались Интернациональные легионы с начала своего основания.

То есть боевые задачи, которые выполняют "Иностранные войска", продолжают оставаться неизменными, пояснили в Сухопутных войсках.

"Воины продолжают работать на соответствующих направлениях — в тех же районах, в тех же условиях", — заявили в ВСУ.

Однако некоторая разница все же существует: иностранные легионеры будут иметь усиленную поддержку, которая усилит их боевые способности, а также переквалификации. В соответствии с компетенциями, они смогут стать операторами дронов, артиллеристами, разведчиками и тому подобное.

"Большинство иностранцев не просто остались в строю, но и самостоятельно занимаются рекрутингом новых коллег из заграницы именно в свои новые подразделения, поскольку видят перспективы для своего развития, а не угрозы", — отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, 10 февраля издание Le Monde объяснило, почему иностранцы не хотят идти в штурмовые полки ВСУ после решения о "расформировании" их легионов.

11 февраля председатель Совета резервистов ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Киев 24" заявил, что намеренного расформирования Интернациональных легионов не осуществляли.