"Логічний крок": у Сухопутних військах пояснили, що насправді зробили з Інтернаціональними легіонами

Підрозділи іноземців у лавах Сил оборони України насправді не розформували, а трансформували для того, "щоб стати сильнішими".

Інтернаціональні легіони було інтегровано до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ, де вони отримають можливості кар'єрного зростання та посилення власних спроможностей. Про деталі реформи розповіли у Сухопутних військах Збройних сил України.

Військові спростували інформацію західних медіа про те, що українське командування нібито ухвалило наприкінці 2025 року рішення про розформування Інтернаціональних легіонів, що деморалізувало іноземців-добровольців, які воюють на боці України. Натомість, як пояснили у ЗСУ, відбувся не розпуск, а трансформація.

"Підрозділи іноземців не зникають. Вони трансформуються, щоб стати сильнішими. Замість того щоб бути окремими "легкими" батальйонами, вони інтегруються до складу ефективних і досвідчених підрозділів Сухопутних військ", — йдеться у повідомленні.

У штурмових підрозділах іноземні бійці зможуть посилити власні можливості за допомогою нової техніки та озброєння.

"Бойові завдання залишаються незмінними"

У Сухопутних військах наголошують, що відповідний крок був "логічним", оскільки легіонери є військовослужбовцями батальйонів спеціального призначення у складі ЗСУ. Саме штурмовими та контрдиверсійними операціями займалися Інтернаціональні легіони від початку свого заснування.

Тобто бойові завдання, що виконують "Іноземні війська", продовжують залишатися незмінними, пояснили у Сухопутних військах.

"Воїни продовжують працювати на відповідних напрямках — у тих самих районах, в тих самих умовах", — заявили у ЗСУ.

Проте деяка різниця все ж існує: іноземні легіонери матимуть посилену підтримку, яка посилить їхні бойові здатності, а також перекваліфікації. Відповідно до компетенцій, вони зможуть стати операторами дронів, артилеристами, розвідниками тощо.

"Більшість іноземців не просто залишилися в строю, а й самостійно займаються рекрутингом нових колег із закордону саме до своїх нових підрозділів, оскільки бачать перспективи для свого розвитку, а не загрози", — наголосили у Сухопутних військах.

11 лютого голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Київ 24" заявив, що навмисного розформування Інтернаціональних легіонів не здійснювали.