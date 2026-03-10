Мобілізація в Україні: які повістки гарантують відправку в армію

Під час воєнного стану та загальної мобілізації, що продовжують діяти в Україні, військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, які мають деякі відмінності.

Усіх їх об'єднує одне: у них має бути зазначено мету виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі в Україні діють чотири види повісток, передає "Еспресо".

Види повісток

Українським законодавством передбачено чотири види повісток:

Для уточнення облікових даних . Видаються з метою поновлення та уточнення інформації про стан здоров'я особи, склад сім'ї, місця роботи та інших важливих даних.

. Видаються з метою поновлення та уточнення інформації про стан здоров'я особи, склад сім'ї, місця роботи та інших важливих даних. На проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Ця повістка підписана начальником Територіального військового комісаріату й вимагає пройти медичний огляд. Разом із повісткою додається спеціальна карта дослідження та медичного обстеження. У цій картці буде внесено висновок ВЛК про придатність до військової служби, непридатність або обмежену придатність.

(ВЛК). Ця повістка підписана начальником Територіального військового комісаріату й вимагає пройти медичний огляд. Разом із повісткою додається спеціальна карта дослідження та медичного обстеження. У цій картці буде внесено висновок ВЛК про придатність до військової служби, непридатність або обмежену придатність. Мобілізаційний припис . Така повістка видається військовозобов'язаному після того, як медкомісія визнала його придатним для військової служби. Документ підтверджує включення до мобілізаційного резерву і може містити інформацію про підрозділ або місце збору.

. Така повістка видається військовозобов'язаному після того, як медкомісія визнала його придатним для військової служби. Документ підтверджує включення до мобілізаційного резерву і може містити інформацію про підрозділ або місце збору. Повістка про призов на військову службу до Збройних Сил України. У ній зазначаються дата, час і місце прибуття перед направленням до навчального центру або військової частини.

Вручення повісток: що потрібно знати

За інформацією Чернігівського ОТЦК і СП, повістка може формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів (далі — ЄДРПВР) або оформлюватися на бланку, що заповнюється представником районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обидва види повісток мають однакову юридичну силу.

Вони можуть бути надруковані та вручені особисто під час оповіщення або надіслані рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Хто має право вручати повістки?

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій;

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам і військовозобов'язаним, які перебувають у зазначених органах на військовому обліку).

Де і коли можуть вручити повістку?

Вручення повісток резервістам і військовозобов'язаним здійснюється цілодобово:

за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання,

за місцем роботи, навчання,

у громадських місцях, громадських будівлях і спорудах,

у місцях масового скупчення людей,

у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки,

на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Чим загрожує ігнорування повісток?

Ігнорування повістки або неявка до ТЦК без поважних причин розцінюється як порушення законодавства у сфері оборони та мобілізації. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до частини 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на порушника може бути накладено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Якщо військовозобов'язані або резервісти не виконають своїх обов'язків і ухилятимуться від отримання повісток, то згідно із законодавством, ТЦК має право звернутися до Нацполіції для адміністративного затримання та приведення військовозобов'язаного.

Якщо це неможливо здійснити, ТЦК надсилає громадянину листа з вимогою виконання обов'язків. У разі невиконання цієї вимоги протягом 10 днів ТЦК може звернутися до суду з проханням про обмеження у праві керування автомобілем.

