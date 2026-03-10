Мобилизация в Украине: какие повестки гарантируют отправку в армию

Во время военного положения и всеобщей мобилизации, продолжающих действовать в Украине, военнообязанные мужчины получают повестки, которые имеют некоторые отличия.

Все их объединяет одно: в них должна быть указана цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. На данный момент в Украине действуют четыре вида повесток, передает "Эспрессо".

Виды повесток

Украинским законодательством предусмотрены четыре вида повесток:

Для уточнения учетных данных . Издаются с целью обновления и уточнения информации о состоянии здоровья личности, составе семьи, местах работы и других важных данных.

. Издаются с целью обновления и уточнения информации о состоянии здоровья личности, составе семьи, местах работы и других важных данных. На прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Эта повестка подписана начальником Территориального военного комиссариата и требует пройти медицинское освидетельствование. Вместе с повесткой прилагается специальная карта исследования и медицинского обследования. В этой карточке будет внесен вывод ВЛК о пригодности к военной службе, непригодности или ограниченной пригодности.

(ВВК). Эта повестка подписана начальником Территориального военного комиссариата и требует пройти медицинское освидетельствование. Вместе с повесткой прилагается специальная карта исследования и медицинского обследования. В этой карточке будет внесен вывод ВЛК о пригодности к военной службе, непригодности или ограниченной пригодности. Мобилизационное предписание . Такая повестка выдается военнообязанному после того, как медкомиссия сочла его годным для военной службы. Документ подтверждает включение в мобилизационный резерв и может содержать информацию о подразделении или месте сбора.

. Такая повестка выдается военнообязанному после того, как медкомиссия сочла его годным для военной службы. Документ подтверждает включение в мобилизационный резерв и может содержать информацию о подразделении или месте сбора. Повестка о призыве на военную службу в Вооруженные Силы Украины. В ней указываются дата, время и место прибытия перед направлением в учебный центр или воинскую часть.

Вручение повесток: что нужно знать

По информации Черниговского ОТЦК и СП, повестка может формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (далее – ЕГРПВР) или оформляться на бланке, заполняемом представителем районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки. Оба вида повесток имеют одинаковую юридическую силу.

Они могут быть напечатаны и вручены лично во время уведомления или отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении.

Кто имеет право вручать повестки?

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций;

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете).

Где и когда могут вручить повестку?

Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно:

по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства,

по месту работы, обучения,

в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях,

в местах массового скопления людей,

в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки,

на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Чем чревато игнорирование повесток?

Игнорирование повестки или неявка в ТЦК без уважительных причин расценивается как нарушение законодательства в сфере обороны и мобилизации. За такие действия предусмотрена административная ответственность.

В соответствии с частью 3 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на нарушителя может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Если военнообязанные или резервисты не выполнят своих обязанностей и будут уклоняться от получения повесток, то согласно законодательству, ТЦК имеет право обратиться в Нацполицию для административного задержания и приведения военнообязанного.

Если это невозможно осуществить, ТЦК направляет гражданину письмо с требованием выполнения обязанностей. В случае невыполнения этого требования в течение 10 дней ТЦК может обратиться в суд с просьбой об ограничении в праве управления автомобилем.

