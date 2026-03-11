В Виннице создали мобильные группы оповещения: ОСМД и ТЦК будут вручать повестки в квартирах

В Виннице были созданы мобильные группы оповещения, которые будут заниматься адресным вручением повесток о необходимости явиться в ТЦК. В городском ТЦК объясняют, что таким образом можно будет сделать процесс четким и организованным.

Всего было создано более 30 мобильных групп. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Моргунов.

Планируется, что к мобильным группам кроме военнослужащих ТЦК и полиции будут привлекать также представителей местной власти.

В то же время то, кто именно будет входить в мобильные группы оповещения будет зависеть от типа жилой застройки:

Старостинские округа (3 группы) — в состав будут входить представитель старостата, специалист департамента гражданской защиты городского совета и, по согласию, представители полиции и ТЦК;

Частный сектор города (20 групп) — каждая группа включает представителя квартального комитета, работников полиции и ТЦК;

Многоквартирные дома с управляющими компаниями (7 групп) — представитель управляющей компании вместе с полицией и ТЦК;

Многоквартирные дома с ОСМД (1 группа) — представитель отдела по развитию объединений совладельцев многоквартирных домов, представитель ОСМД и полиция с ТЦК.

Если вас не будет дома, будет составлен акт

Мобильные группы будут вручать повестки лично. Однако, если гражданин отказался ее получать, отсутствует дома или повестку не удалось вручить по другим причинам, то представители группы будут составлять соответствующий акт. Также об этом будет сообщено руководству.

Еще один способ уведомления о необходимости явиться в ТЦК — оповещение через почту. Планируется, что департамент гражданской защиты горсовета будет обеспечивать рассылку заказных писем с подтверждением вручения.

"Цель новой системы — сделать процесс прозрачным и эффективным, чтобы ни один гражданин не остался без внимания. В то же время это позволяет соблюдать все законодательные нормы и безопасность граждан во время мобилизации", — отметили в горсовете.

