В Раде хотят запретить ТЦК задерживать граждан силой: детали законопроекта

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает прямо запретить представителям ТЦК силой доставлять граждан в территориальные центры комплектования. Документ предусматривает, что вызов в ТЦК должен осуществляться только через вручение повестки или ее направление заказным письмом.

Автор законопроекта, народный депутат Сергей Гривко, предлагает урегулировать процедуры проверки военно-учетных документов и вручения повесток, сообщается в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", обнародованной на сайте ВР 13 марта.

По замыслу инициативы, вызов граждан в территориальные центры комплектования должен осуществляться исключительно официальным путем — через личное вручение повестки или ее отправку заказным письмом.

"Итак, представители ТЦК не имеют права задерживать граждан и тем более принудительно доставлять их в территориальные центры комплектования. Полномочия проводить административное задержание и принудительно доставлять гражданина в ТЦК имеют только работники полиции. Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, такого права не имеют", — отмечается в законопроекте.

Согласно документу, право на административное задержание и принудительную доставку граждан имеют только работники полиции и только в случаях, предусмотренных законодательством. При этом законопроект предлагает установить прямой запрет на обращение в полицию по задержанию граждан, если отсутствуют протокол или постановление об административном правонарушении.

"Работники ТЦК могут инициировать задержание только в случае, когда человек находится в розыске за игнорирование повесток, но физически задерживать и доставлять человека может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями ТЦК является незаконным", — указано в законопроекте.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость таких изменений возникла из-за многочисленных конфликтных ситуаций и судебных споров, связанных с мобилизационными процедурами. Автор законопроекта считает, что четкое урегулирование этих вопросов поможет устранить правовые коллизии, уменьшить количество конфликтов и повысить эффективность мобилизационных мероприятий.

Также законопроект определяет: "запрет необоснованного применения представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также полицейскими физической силы и специальных средств".

Напомним, что в Виннице ввели систему мобильных групп для вручения повесток непосредственно по месту жительства. В их состав входят представители ТЦК, полиции, органов местного самоуправления и жилищных структур. В случае отказа гражданина получить документ или его отсутствия дома составляется специальный акт.

Ранее мы также информировали, что в Киевской области внимание привлекла декларация одного из работников ТЦК. Он задекларировал золотые слитки на сумму около 7,7 млн грн, а также значительные наличные сбережения в долларах и евро. В центре комплектования отметили, что большая часть драгоценного металла была приобретена еще до начала службы.